Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

Политика Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти "Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Наука Генная терапия впервые защитила мышей от болезни Хокинга Биологи из США разработали генную терапию, которая защитила мышей от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Стивена Хокинга.

Политика В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2» Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.

Происшествия Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.

Политика Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».

Общество В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.