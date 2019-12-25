Политика
РБКВ партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.
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Политика
Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти
"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Общество
Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора
Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
Наука
Генная терапия впервые защитила мышей от болезни Хокинга
Биологи из США разработали генную терапию, которая защитила мышей от бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Стивена Хокинга.
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске
Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
Экономика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Общество
В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
Политика
В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Происшествия
Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР
Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
Единоборства
Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном
По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Кино
Фонд кино назвал список детских фильмов, которые получат поддержку
Совет Фонда кино определился с пятью проектами для детской аудитории и мультфильмами, которые получат поддержку государства.
Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Иране
Иранский истребитель МиГ-29 разбился в среду на северо-западе страны, сообщило агентство ИРНА.
Общество
В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо погибли 35 мирных жителей в результате атаки боевиков
Технологии
Rolls-Royce создал самый быстрый в мире электросамолет
Электросамолет ionBird является самым быстрым летательным аппаратом в мире в своем классе.
Политика
Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Здоровье
Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка
Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Общество
Британские дипломаты пересядут на электромобили
Британские дипломаты будут ездить на электромобилях Jaguar I-Pace.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Экономика
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Футбол
Милевский завёл видеоблог на YouTube и сходил в ночной клуб
В первом выпуске Милевский, выступающий за брестское "Динамо", сходил с бывшим одноклубником Александром Алиевым в ночной клуб в Киеве.
Политика
Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции
Кино
«Кинопоиск» назвал главным фильмом 2019 года «Зеленую книгу»
В число главных фильмов 2019 года аналитики ресурса включили рекордсмена российского проката «Мстители: Финал» и «Джокера».
Авто
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила детям на вопрос об оставшихся днях жизни
Лиза Галкина ошарашила и немного даже расстроила Аллу Пугачеву вопросом об оставшихся днях ее жизни.