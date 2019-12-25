Политика

РБКРБКВ партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.
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В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

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В партии Зеленского назвали причину потери Крыма

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В раде связали присоединение Крыма к России с отменой «закона о двуязычии»

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На Украине назвали первопричину присоединения Крыма к России

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РИА Новостивчера в 12:13

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Lenta.ruвчера в 10:01
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Первый поезд из Москвы прибыл в Крым

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В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
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Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
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Общество

Суды в Петербурге снова эвакуируются

Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»

ТК Звезда 24 декабря в 07:20
Армия и оружие

Путин предложил использовать беспилотники на военной базе в Киргизии

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы протокол, позволяющий вводить в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов.
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Политика

Эксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России

Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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Экономика

Группа «Дело» интересуется покупкой Fesco

Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".
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Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости вчера в 10:20
Армия и оружие

ВСУ атаковали из БМП «врага» в ДНР

Каратели атаковали из БМП прифронтовой посёлок в Донецкой Народной Республике, в результате чего получили повреждения несколько домов.
Rusvesna.su вчера в 09:23
Политика

МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»

В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
РБК 01:25
Биатлон

Правление СБР исключило Малышко и Воронину из состава сборной России

Состав сборной России на январские этапы Кубка мира В состав мужской команды вошли: Александр Логинов.
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Армия и оружие

Третий малый ракетный корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего малого ракетного корабля для Тихоокеанского флота.
Российская газета 02:37
Авто

Названы самые надежные новые автомобили: марка Lexus на первом месте

Для вычисления коэффициента надежности опрашиваются сотни тысяч автовладельцев, отмечаются самые проблемные места, типичные для марок и отдельных моделей, а также выводится общий уровень удовлетворенности.
5 колесо 23 декабря в 06:32
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

REGNUM вчера в 20:28
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
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Шоу-бизнес

Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах

Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
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Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Хоккей

Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ

КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.
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Экономика

Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Газета.Ru вчера в 19:41
Экономика

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
РБК 01:02
Экономика

Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»

Старт поставок затянулся потому, что госкорпорация «Ростех» долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК и к группе «Аэрофлот», и три человека, близких к лизинговым компаниям госбанков.
Ведомости вчера в 16:42
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

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Общество

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Хоккей

Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер

Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
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Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
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Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
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