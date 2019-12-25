Политика
РБКВ партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.
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Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Крым
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру
В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Футбол
Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020
Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
Общество
Суды в Петербурге снова эвакуируются
Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Армия и оружие
Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Армия и оружие
Путин предложил использовать беспилотники на военной базе в Киргизии
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы протокол, позволяющий вводить в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Политика
Эксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России
Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Экономика
Группа «Дело» интересуется покупкой Fesco
Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Армия и оружие
ВСУ атаковали из БМП «врага» в ДНР
Каратели атаковали из БМП прифронтовой посёлок в Донецкой Народной Республике, в результате чего получили повреждения несколько домов.
Политика
МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»
В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
Биатлон
Правление СБР исключило Малышко и Воронину из состава сборной России
Состав сборной России на январские этапы Кубка мира В состав мужской команды вошли: Александр Логинов.
Армия и оружие
Третий малый ракетный корабль с «Калибрами» заложили в Комсомольске
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего малого ракетного корабля для Тихоокеанского флота.
Авто
Названы самые надежные новые автомобили: марка Lexus на первом месте
Для вычисления коэффициента надежности опрашиваются сотни тысяч автовладельцев, отмечаются самые проблемные места, типичные для марок и отдельных моделей, а также выводится общий уровень удовлетворенности.
Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Шоу-бизнес
Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах
Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Хоккей
Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ
КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел в два раза
Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Экономика
В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод
В уголовном деле против бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича появился новый эпизод, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Экономика
Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»
Старт поставок затянулся потому, что госкорпорация «Ростех» долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК и к группе «Аэрофлот», и три человека, близких к лизинговым компаниям госбанков.
Общество
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
Хоккей
Овечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитер
Овечкин пришел на вечеринку со своей женой — Анастасией Шубской. Он подарил президенту хоккейный свитер со своей фамилией.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.