Политика
РБКВ партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Фигурное катание
Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России
Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Футбол
Александр Медведев встретился с болельщиками «Зенита»
В мероприятии принял участие экс-капитан команды Алексей Игонин.
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Экономика
Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству
Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Экономика
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Авто
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала, как тренирует интимные мышцы
42-летняя телеведущая призналась, что с некоторых пор практикует процедуры по укреплению интимных мышц, сопроводив откровения визуальным рядом.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Технологии
Новый трейлер Star Citizen и Squadron 42 впечатлил геймеров
Компания Cloud Imperium Games выложила в сеть новый трейлер проекта Squadron 42. Ролик был опубликован 25 декабря на YouTube-канале игры.
Наука
Чувствительный белок на ногах и усиках защитил малярийных комаров от инсектицида
Группа исследователей под руководством Хиллари Рэнсон (Hillary Ranson) из Ливерпульской школы тропической медицины проверила, какие гены экспрессируются в клетках малярийных комаров из Буркина-Фасо и Берега Слоновой Кости — областей с особенной устойчивостью к инсектицидам.
Биатлон
Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»
На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.
Единоборства
Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном
Поединок Емельяненко — Джексон пройдёт в японской Сайтаме 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.
Футбол
18-летний полузащитник Школик подписал новый контракт с «Динамо»
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Футбол
В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов
Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Технологии
Rolls-Royce создал самый быстрый в мире электросамолет
Электросамолет ionBird является самым быстрым летательным аппаратом в мире в своем классе.
Здоровье
Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины
«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
Единоборства
Брат Магомедшарипова одержал победу на турнире GFC 23
Хасан Магомедшарипов, брат одного из лучших российских бойцов UFC Забита Магомедшарипова, успешно выступил на турнире GFC 23, который прошёл 25 декабря в Алматы (Казахстан).
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.