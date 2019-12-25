Политика

РБКРБКВ партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.
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В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

РБК16:56

В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Lenta.ru10:01

На Украине назвали первопричину присоединения Крыма к России

URA.Ru13:14

В раде связали присоединение Крыма к России с отменой «закона о двуязычии»

Известия12:53

На Украине отреагировали на обвинения нардепа в «потере Крыма»

РИА Новости Крым13:39

В «Слуге народа» назвали первопричину присоединения Крыма к России

РИА Новости12:13

В партии Зеленского назвали причину потери Крыма

Газета.Ru15:45
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Армия и оружие

На Украине возобновили испытания новой САУ

ГЛАС.RU 04:01
Шоу-бизнес

Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Дни.ру 00:52
Фигурное катание

Трусова откроет выступления фигуристок на чемпионате России

Короткая программа у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске откроется в пятницу, 27 декабря, выступлением двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.
РБК 11:03
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Футбол

Александр Медведев встретился с болельщиками «Зенита»

В мероприятии принял участие экс-капитан команды Алексей Игонин.
Телеканал Санкт-Петербург 06:34
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

РИА Новости 04:15
Армия и оружие

Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Lenta.ru 11:57
Экономика

Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости 13:09
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Авто

Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
РБК 19:02
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала, как тренирует интимные мышцы

42-летняя телеведущая призналась, что с некоторых пор практикует процедуры по укреплению интимных мышц, сопроводив откровения визуальным рядом.
Московский Комсомолец 03:24
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
РИА Новости 10:20
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 08:49
Политика

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Газета.Ru вчера в 19:23
Технологии

Новый трейлер Star Citizen и Squadron 42 впечатлил геймеров

Компания Cloud Imperium Games выложила в сеть новый трейлер проекта Squadron 42. Ролик был опубликован 25 декабря на YouTube-канале игры.
REGNUM 15:00
Наука

Чувствительный белок на ногах и усиках защитил малярийных комаров от инсектицида

Группа исследователей под руководством Хиллари Рэнсон (Hillary Ranson) из Ливерпульской школы тропической медицины проверила, какие гены экспрессируются в клетках малярийных комаров из Буркина-Фасо и Берега Слоновой Кости — областей с особенной устойчивостью к инсектицидам.
N+1 13:02
Биатлон

Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»

На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.
Sport24.ru 12:14
Хоккей

«Амур» продлил победную серию до трех игр, обыграв «Торпедо»

Матч ТВ 06:16
Единоборства

Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном

Поединок Емельяненко — Джексон пройдёт в японской Сайтаме 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.
Профиль 14:39
Футбол

18-летний полузащитник Школик подписал новый контракт с «Динамо»

Спорт-Экспресс 13:14
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер 10:09
Футбол

В Китае ввели потолок зарплат для иностранных футболистов

Федерация футбола Китая изменила правила подписания иностранных игроков, которые вступят в силу с 2020 года.
News.ru 08:22
Шоу-бизнес

Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности.
Взгляд.ру вчера в 11:28
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС 16:57
Технологии

Rolls-Royce создал самый быстрый в мире электросамолет

Электросамолет ionBird является самым быстрым летательным аппаратом в мире в своем классе.
Актуальные Новости вчера в 04:11
Здоровье

Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины

«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
REGNUM 14:08
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с пятью машинами погибли два человека

Известия 18:32
Единоборства

Брат Магомедшарипова одержал победу на турнире GFC 23

Хасан Магомедшарипов, брат одного из лучших российских бойцов UFC Забита Магомедшарипова, успешно выступил на турнире GFC 23, который прошёл 25 декабря в Алматы (Казахстан).
Чемпионат 16:32
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru 11:40
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