Политика
Деловое.ТВПартия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера". Глава комитета Верховной рады по вопросам внештатной политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко пояснил на своей странице в Facebook, что Киев только согласился с внесенными формулировками.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru 30 сентября в 06:12
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
В Кремле оценили принятие Киевом формулы Штайнмайера
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
RT на русском 05:57
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Кино
«Джентльмены»: Чарли Ханнэм и Мэттью Макконахи на первых кадрах криминальной комедии Гая Ричи
Криминальная комедия выполнена в духе ранних культовых работ режиссёра: гангстеры, наркотики, оружие и хорошая порция чёрного юмора.
Popcornnews.ru 05:32
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Космос
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 01:55
Культура
Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком»
Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
Народные новости вчера в 03:11
Происшествия
В Челябинске пенсионерка платила по кредиту, который не брала
Суд отказал банку в иске о взыскании долгов по кредиту, который пенсионерка не брала. Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд.
Доступ1 04:02
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины, узнали СМИ
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Алексея Гончарука, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в правительстве страны.
Газета.Ru 07:36
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Политика
Лавров заявил о выгодной для США «турбулентности» на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что США заинтересованны в том, чтобы сохранять на Ближнем Востоке нестабильную обстановку.
РБК 07:23
Политика
Россия делает все для баланса на мировом энергетическом рынке, заявил Путин
Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 07:27
Игры
СМИ: Xbox Scarlett с PS5 имеют встроенные камеры и делают ставку на стриминг
Будущее устройство оснащено камерой с наличием 4К и задержкой всего 2 кадра / с. Это при том что похожая технология в Kinect, отличающаяся высокой стоимостью, имеет показатель в четыре и даже пять раз выше.
Gmbox.ru 05:49
Политика
Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение и прорабатывает вопрос присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому совету (ЕАЭС), сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
Коммерсантъ 04:27
Общество
В Вологодской области сократят численность сотрудников ГИБДД
В начале 2018 года NewsVo сообщал, что в Вологодской области по указу президента было сокращено 115 сотрудников ГИБДД.
NewsVO вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала про свою свадьбу с Элджеем
Про свадьбу Ивлеевой и рэпера Элджея стало известно в сентябре, когда ведущая поменяла фамилию, став Узенюк, о чем появилась запись в Едином государственном реестре.
iReactor 05:36
Футбол
Набабкин и Щенников вернутся в строй после паузы на игры сборных
Надеюсь, Набабкин и Щенников помогут нам сразу после паузы на игры сборной.
Спорт-Экспресс 07:19
Космос
Университет в Колорадо начал готовить студентов к колонизации космоса
Школа занимает 94-ю позицию в рейтинге лучших американских университетов по версии Forbes.
Forbes 02:39
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37