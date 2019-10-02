Политика
Газета.RuВ партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»
Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, Киев пока только уведомил, что согласен с внесенными формулировками.
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Политика
Путин рассказал о тяжелом наследии, которое досталось Зеленскому
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
РИА Новости 09:18
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений
«Естественно, чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам, поэтому создали график увольнений», — заявил Менткевич, уточнив, что родителям пациентов пригрозили выпиской их детей, если они придут на пресс-конференцию.
Lenta.ru 09:21
Политика
Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание Киевом «формулы Штайнмайера».
Вечерняя Москва вчера в 12:15
Здоровье
Врач назвала неожиданную причину головной боли
Вероятность "заполучить" головную боль спазматического характера в холодное время года возрастает, поскольку зачастую причины такого плохого самочувствия кроются в том, что человек банально замерз, пишет "Российская газета".
РЕН ТВ 00:45
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Здоровье
Врачи рассказали, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Если тик приводит к смыканию век или в процесс вовлекаются другие части лица, необходимо как можно быстрее обратиться в больницу.
UfacityNews.ru вчера в 03:11
Хоккей
Дубль Пуустинена принес «Сибири» победу над «Адмиралом»
Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу новосибирцам принес дубль Юусо Пуустинена. За «Адмирал» отличился Денис Вихарев.
Sportbox.RU 07:50
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 30 сентября в 09:00
Политика
Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Технологии
РБК: операторов 5G переведут на российские серверы
При строительстве сетей пятого поколения связи 5G операторам потребуется перейти на серверы российской разработки.
Будущее России. Национальные проекты 03:13
Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 08:53
Здоровье
В Москве резко упало содержание кислорода в воздухе
Московский Комсомолец 04:21
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Игры
Глава Gaijin Entertainment: «Мы бы не выпустили War Thunder в Steam в его текущем состоянии»
Исполнительный директор Gaijin Entertainment Антон Юдинцев дал интервью изданию Wccftech, в котором, помимо прочего, обсудил противостояние Epic Games Store и Steam, а также рассказал, что несколько внутренних команд студии работают над неанонсированными проектами.
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Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Политика
МИД РФ поблагодарил ФАН за разоблачившее агента ЦРУ расследование
Министерство иностранных дел России поблагодарило Федеральное агентство новостей за расследование американского вмешательства в российские выборы.
Народные новости 07:50
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Кино
Марина Орлова сыграет в фильме Юлию Началову
Орлова сыграла одну из главных ролей в фильме по сценарию сатирика Михаила Задорнова «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».
Вечерний курьер 07:39
Армия и оружие
Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Вести.Ru 09:10
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41