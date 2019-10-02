Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, Киев пока только уведомил, что согласен с внесенными формулировками.

Политика Путин рассказал о тяжелом наследии, которое досталось Зеленскому Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

Здоровье Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений «Естественно, чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам, поэтому создали график увольнений», — заявил Менткевич, уточнив, что родителям пациентов пригрозили выпиской их детей, если они придут на пресс-конференцию.

Здоровье Врач назвала неожиданную причину головной боли Вероятность "заполучить" головную боль спазматического характера в холодное время года возрастает, поскольку зачастую причины такого плохого самочувствия кроются в том, что человек банально замерз, пишет "Российская газета".

Наука Опровергнута связь рака с мясом Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.

Здоровье Врачи рассказали, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Если тик приводит к смыканию век или в процесс вовлекаются другие части лица, необходимо как можно быстрее обратиться в больницу.

Хоккей Дубль Пуустинена принес «Сибири» победу над «Адмиралом» Встреча завершилась со счетом 2:1. Победу новосибирцам принес дубль Юусо Пуустинена. За «Адмирал» отличился Денис Вихарев.

Космос Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).

Политика Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера» В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой в 46 лет Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.

Технологии РБК: операторов 5G переведут на российские серверы При строительстве сетей пятого поколения связи 5G операторам потребуется перейти на серверы российской разработки.

Происшествия Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Политика Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Игры Глава Gaijin Entertainment: «Мы бы не выпустили War Thunder в Steam в его текущем состоянии» Исполнительный директор Gaijin Entertainment Антон Юдинцев дал интервью изданию Wccftech, в котором, помимо прочего, обсудил противостояние Epic Games Store и Steam, а также рассказал, что несколько внутренних команд студии работают над неанонсированными проектами.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Политика МИД РФ поблагодарил ФАН за разоблачившее агента ЦРУ расследование Министерство иностранных дел России поблагодарило Федеральное агентство новостей за расследование американского вмешательства в российские выборы.

Кино Марина Орлова сыграет в фильме Юлию Началову Орлова сыграла одну из главных ролей в фильме по сценарию сатирика Михаила Задорнова «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».