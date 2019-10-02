Политика
Газета.RuВ партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»
Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко пояснил, что подписания "формулы Штайнмайера" в Минске не было. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, Киев пока только уведомил, что согласен с внесенными формулировками.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
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В Кремле оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Москва позитивно относится к подписанию Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу.
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В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
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Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Компания «Байкал Электроникс» представила свой новый процессор Baikal-M, который позиционируется в качестве решения для потребительского и бизнес-сегментов.
3DNews вчера в 16:27
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«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
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Бывший президент «Реала» посмеялся над игрой Куртуа в матче с «Брюгге»
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон отреагировал на результат матча Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб сыграл вничью с "Брюгге" (2:2).
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Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера
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RT на русском 05:52
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Объявлены цены и комплектации новой Toyota RAV4 в России
Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
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Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
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В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг
Жительница Балашихи родила ребёнка весом 5,4 кг.
Live24 вчера в 05:23
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30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
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Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
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Intel представила новые процессоры Cascade Lake-X
Например, стоимость 10-ядерного Core i9-9820X прошлого поколения равняется 889 долларам, а новый 18-ядерный флагман Cascade Lake-X Core i9-10980XE стоит всего 979 долларов.
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Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей».
РБК 06:16
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В Сибири планируют сократить более 300 сотрудников ГИБДД
В регионах Сибири планируют сократить штат ГИБДД на 340 рабочих мест.
REGNUM 00:47
Общество
Больше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом
59 процентов россиян не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом.
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Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
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Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
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В сеть утекла налоговая информация десятков миллионов россиян
Британская исследовательская компания Comparitech обнаружила, что налоговые данные 20 млн россиян хранились в открытом доступе в сети около года.
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Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию
США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru 03:46
Технологии
Донские ИТ-специалисты вошли в число победителей «Цифрового прорыва»
Донские ИТ-специалисты вошли в число победителей «Цифрового прорыва».
Правительство Ростовской области вчера в 07:42
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Учёные назвали причины раннего старения
Ученые выделили причины раннего старения.
Газета Кемерова вчера в 07:20
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
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Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в фильме
Актриса Марина Орлова, известная как "муза Михаила Задорнова", сыграет певицу Юлию Началову в фильме о жизни преждевременно умершей звезды, сообщили СМИ.
Газета.Ru 06:23