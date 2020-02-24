с чего всё началось

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.

В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Баскетбол В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.

Политика Назван президентский рейтинг Зеленского Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Финансы Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.

Происшествия В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Авто LADA Granta получила мощный мотор и подорожала Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.

Футбол «Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги В матче 23-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» уступил берлинскому «Униону» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».

Армия и оружие Россия выполнит наблюдательный полет над Турцией Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что в рамках реализации Договора по открытому небу, Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Турции 25-28 февраля.

Здоровье Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране больше нет случаев заболевания коронавирусом, все больные выздоровели, передает РИА Новости.

Экономика Рубль в поисках еще семи Совместный отчет InfraOne и «Росконгресса» посвящен состоянию рынка инфраструктурных инвестиций в последние два года и среднесрочным перспективам его развития.

Здоровье Эксперт развеял мифы о кремации Существуют правила: один гроб — одно тело в нем — одна кремация. Никто не загружает несколько умерших в одну кремационную печь одновременно.