Политика
Газета.RuВ партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
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с чего всё началось
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко в интервью интернет-изданию «Главком» сообщил о начале подготовки к проведению национального круглого стола по языковому вопросу из-за закона о государственном языке, который, по словам Ткаченко, вызывает много рисков для общества.РБК17:06
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