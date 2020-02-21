Политика

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Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
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с чего всё началось
На границе с Крымом можно создать специальные «точки» для голосования, предложила депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец в эфире
 телеканала ATR.
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