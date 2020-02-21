Политика
РИА НовостиВ партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
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В партии Зеленского нашли способ проведения «местных выборов» в Крыму
Московский Комсомолецвчера в 21:59
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