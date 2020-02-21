Политика

Газета.RuГазета.RuВ партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат рассказала, что выборы можно провести на границе полуострова, создав там "специальные точки" для голосования. При этом член "Слуги народа" отметила сложность "имплементации местной власти". Мошенец уточнила, что реальные способы проведения "выборов" в Крыму она не может.
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с чего всё началось
На границе с Крымом можно создать специальные «точки» для голосования, предложила депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец в эфире
 телеканала ATR.
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