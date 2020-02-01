В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов в субботу, 1 февраля.

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

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