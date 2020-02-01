Политика
ИзвестияВ партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов в субботу, 1 февраля.
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Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Футбол
«Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ
Транспорт
В московском метро и наземном транспорте подорожал проезд
С 1 февраля в столичном метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте увеличилась стоимость проезда.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Политика
США могут обеспечить Белоруссию нефтью на 100% — Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что америанские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге
Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Финансы
Курс евро поднялся выше 70 рублей
По состоянию на 18:55 мск курс евро поднялся на 1,15 рубля относительно уровня открытия торгов и достиг 70,02 рубля.
Общество
В Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус студент из КНР
Студент из Китая, прибывший в Карелию, госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Здоровье
Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Политика
Лавров и глава МИД Китая обсудили борьбу с коронавирусом
Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие двух государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Космос
Физики: Жизнь могла быть перенесена с древней Земли в другие планетные системы
Пара физиков из Гарвардского университета, США, предложила новый сценарий распространения жизни во Вселенной.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Политика
Лига арабских государств отвергла «сделку века» США
Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла "несправедливую" "сделку века" Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Происшествия
Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите
В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Наука
Новые потеющие роботы охлаждаются быстрее, чем люди
Технологии
Новый вид северного сияния зафиксировали видеокамеры в небе
По данным ученых, «дюны» возникают на высоте около 100 километров в верхних слоях мезосферы. Феномен зафиксировали уже семь раз.
Политика
Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши
Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
Хоккей
Мессье поздравил Овечкина с бомбардирским достижением
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье поздравил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с очередным бомбардирским достижением, передает ТАСС.