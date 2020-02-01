Политика

ИзвестияИзвестияВ партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов в субботу, 1 февраля.
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В России отреагировали на идею продажи украинской воды в Крым

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На Украине захотели торговать водой с Крымом

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В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым

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На Украине хотят продавать Крыму воду из Днепра

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Шеремет ответил на предложение Аристова о продаже воды

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В Крыму заявили, что Украина не готова к продаже воды на полуостров

РИА Новости09:57

На Украине предложили продавать воду в Крым

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Политика

Писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду»

Газета.Ru 09:42
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Футбол

«Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ

RT на русском 09:26
Транспорт

В московском метро и наземном транспорте подорожал проезд

С 1 февраля в столичном метро, на МЦК, МЦД и наземном транспорте увеличилась стоимость проезда.
Газета.Ru вчера в 19:57
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Политика

США могут обеспечить Белоруссию нефтью на 100% — Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что америанские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
REGNUM 07:51
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
Происшествия

Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге

Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа.
Lenta.ru вчера в 07:48
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток вчера в 07:01
Общество

Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны

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Финансы

Курс евро поднялся выше 70 рублей

По состоянию на 18:55 мск курс евро поднялся на 1,15 рубля относительно уровня открытия торгов и достиг 70,02 рубля.
REGNUM 30 января в 11:13
Общество

В Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус студент из КНР

Студент из Китая, прибывший в Карелию, госпитализирован с подозрением на коронавирус.
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Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Здоровье

Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам

Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
News.ru вчера в 10:28
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru вчера в 10:37
Политика

Лавров и глава МИД Китая обсудили борьбу с коронавирусом

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили взаимодействие двух государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 09:12
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:35
Армия и оружие

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Известия вчера в 10:02
Космос

Физики: Жизнь могла быть перенесена с древней Земли в другие планетные системы

Пара физиков из Гарвардского университета, США, предложила новый сценарий распространения жизни во Вселенной.
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Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
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Политика

Лига арабских государств отвергла «сделку века» США

Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла "несправедливую" "сделку века" Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:06
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня.ру 05:48
Происшествия

Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите

В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Чита.Ру вчера в 21:55
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
Наука

Новые потеющие роботы охлаждаются быстрее, чем люди

Вести.Ru вчера в 05:03
Технологии

Новый вид северного сияния зафиксировали видеокамеры в небе

По данным ученых, «дюны» возникают на высоте около 100 километров в верхних слоях мезосферы. Феномен зафиксировали уже семь раз.
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Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши

Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
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Хоккей

Мессье поздравил Овечкина с бомбардирским достижением

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье поздравил российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с очередным бомбардирским достижением, передает ТАСС.
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Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

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