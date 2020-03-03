Политика
Life.ruЗеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua". Об этом глава государства заявил на заседании фракции "Слуга народа" в Верховной раде сегодня вечером.
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На Украине определили, кто станет премьером: события ночи 4 марта — EADaily
Евразия Dailyвчера в 22:54
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Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Армия и оружие
Китайское СМИ рассказало о российском военном козыре против США
Гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и козырем против США, пишет 2 марта военный новостной портал Китая «Чжунго цзюньван».
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом в Сирии
Турецкие войска сбили сирийский самолет в небе над провинцией Идлиб в САР.
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Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Футбол
Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль»
Полузащитник Виктор Ваньяма, как и ожидалось, покинул «Тоттенхэм». 28-летний кениец продолжит карьеру в «Монреаль Импэкт».
Происшествия
Бывшего замглавы Новочеркасска осудили за взятку
Общество
Составлен топ-10 лучших подарков на 8 марта
Гильдия маркетологов составила список из десяти наиболее популярных подарков для женщин на 8 Марта. Перечень приводит RT в среду, 4 марта.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Спорт
У двоих россиян в ОАЭ подтвердился коронавирус
У двоих россиян, находящихся в ОАЭ, подтвердился коронавирус.
Общество
Роскомнадзор уличил BBC World News в нарушении российских законов
Канал BBC World News уличен в нарушении российского законодательства: Роскомнадзор составил соответствующие протоколы в отношении этого СМИ.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»
В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Технологии
В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема
В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Армия и оружие
МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб
Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
Армия и оружие
Украинские неонацисты расскажут народу правду о коронавирусе
Украинская националистическая партия «Национальный корпус» призывает волонтеров присоединиться к информационной кампании о распространении коронавируса в стране.
Общество
Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Авто
Koenigsegg придумал новый класс автомобилей
Koenigsegg Gemera – первый в истории «мегакар». Именно так назвали новинку сами создатели.
Гаджеты
Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3
Общество
Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира
МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Общество
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.