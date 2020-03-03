Политика

ТАССТАССПремьер-министр Украины написал заявление об отставке

"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна". В данный момент парламентская фракция партии "Слуга народа" проводит заседание, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
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