Политика
Lenta.ruВ партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. Об этом заявила депутат партии Галина Янченко, передает ТАСС.
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Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Политика
Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты
Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Гаджеты
10-нм настольных процессоров Intel, похоже, ждать не стоит
Речь идёт о 10-нанометровых процессорах, которые до сих пор обещают выпустить на рынок.
Происшествия
На Украине провели митинг из-за жены пациента с коронавирусом
Стихийный митинг рядом с домом мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, устроили жители города Черновцы с требованием изолировать и его супругу, оставшуюся в квартире, 3 марта сообщает издание «Общественное».
Армия и оружие
США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков
Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
Происшествия
СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре
Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Экономика
Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми
Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Футбол
Шальке-04 — Бавария 0:1
В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде обыграла «Шальке» со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 40 минуте.
Спорт
Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян
Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ".
Гаджеты
Apple выплатит $500 млн за замедление работы старых iPhone
Компания Apple согласилась выплатить до полумиллиарда долларов владельцам устаревших смартфонов, предъявивших производителю иск за умышленное замедление работы этих устройств.
Армия и оружие
Турция сбила учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии в небе над Идлибом
Министерство обороны Турции сообщило о том, что турецкие вооруженные силы сбили в небе над Идлибом самолет сирийских ВВСL-39.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Футбол
«Ливерпуль» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Ливерпуль».
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Армия и оружие
США спишут бомбардировщики B-2 Spirit
Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.
Экономика
Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом
В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал сократить поездки за рубеж из-за коронавируса
Жителям России необходимо максимально сократить поездки за рубеж, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.