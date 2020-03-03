Политика

Lenta.ruLenta.ruВ партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. Об этом заявила депутат партии Галина Янченко, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

СМИ: Зеленский предложил депутатам Рады заменить часть министров

ТАСС14:06

Депутаты «Слуги народа» заявили о согласовании кандидата на пост премьера

РБК15:31

Источники сообщили о возможных перестановках в кабмине Украины

RT на русском15:10

В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера

Lenta.ru15:55

Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины

Life.ru14:19

Зеленский использует скамью запасных для смены правительства

Вести.Ru14:20

Президент Зеленский затеял глобальные перестановки в правительстве Украины

Красная весна15:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Музыка

Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении»

Газета.Ru 05:34
Политика

Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
News.ru 01:39
Политика

Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты

Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
РБК 09:24
Общество

ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах

Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
РБК вчера в 19:17
Гаджеты

10-нм настольных процессоров Intel, похоже, ждать не стоит

Речь идёт о 10-нанометровых процессорах, которые до сих пор обещают выпустить на рынок.
Игромания.ру 17:07
Общество

Минтранс планирует создать почти 5 тыс. региональных авиамаршрутов

ТАСС 14:45
Происшествия

На Украине провели митинг из-за жены пациента с коронавирусом

Стихийный митинг рядом с домом мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, устроили жители города Черновцы с требованием изолировать и его супругу, оставшуюся в квартире, 3 марта сообщает издание «Общественное».
REGNUM 17:25
Армия и оружие

США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков

Власти США одобрили продажу Израилю военных самолетов-заправщиков на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов, сообщил во вторник госдепартамент.
РИА Новости 17:15
Происшествия

СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре

Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».
RT на русском 13:39
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском 11:43
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Экономика

Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации

Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
ТАСС вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Глас Народа 03:17
Футбол

«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом

Чемпионат 09:27
Футбол

Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Коммерсантъ 13:27
Футбол

Шальке-04 — Бавария 0:1

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде обыграла «Шальке» со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 40 минуте.
LiveSport.ru 16:38
Спорт

Стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян

Стали известны имена российских членов команды по велогонкам Gazprom-RusVelo, которые заразились коронавирусом в ОАЭ во время многодневкой "Тур ОАЭ".
Газета.Ru 17:26
Гаджеты

Apple выплатит $500 млн за замедление работы старых iPhone

Компания Apple согласилась выплатить до полумиллиарда долларов владельцам устаревших смартфонов, предъявивших производителю иск за умышленное замедление работы этих устройств.
ФАН вчера в 19:57
Общество

Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

РБК 08:12
Армия и оружие

Турция сбила учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии в небе над Идлибом

Министерство обороны Турции сообщило о том, что турецкие вооруженные силы сбили в небе над Идлибом самолет сирийских ВВСL-39.
REGNUM 09:45
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Live24 07:41
Футбол

«Ливерпуль» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Ливерпуль».
Чемпионат 16:52
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Ведомости 04:58
Политика

Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
РИА Новости 14:27
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Газета.Ru 07:35
Армия и оружие

США спишут бомбардировщики B-2 Spirit

Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.
Российская газета 02:17
Экономика

Всемирный банк направит $12 млрд на борьбу с коронавирусом

В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 16:24
Здоровье

Роспотребнадзор призвал сократить поездки за рубеж из-за коронавируса

Жителям России необходимо максимально сократить поездки за рубеж, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РЕН ТВ 29 февраля в 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Валерьевич Гончарук
Украинский юрист
Украинский государственный и политический деятель, юрист. Премьер-министр Украины с 29 августа 2019 года. Заместитель главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное