Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность. Как отметил депутат, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года.

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Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112» заявил, что на Украине гибнет промышленность. По словам парламентария, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года.

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

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