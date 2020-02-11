Политика
ИзвестияВ партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112» заявил, что на Украине гибнет промышленность. По словам парламентария, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года.
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Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность. Как отметил депутат, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года.РИА Новостивчера в 20:15
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Депутат от партии Зеленского рассказал о гибели украинской промышленности
Московский Комсомолецвчера в 20:59
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