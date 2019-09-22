Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины

Депутат считает, что у европейских стран следует учиться децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но не заниматься копированием всего подряд. У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.
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В окружении Зеленского отреклись от европейских ценностей

URA.Ru00:17

Депутат партии Зеленского сообщил о несоответствии ценностей Украины и ЕС

РБКвчера в 23:25

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

Известиявчера в 18:28

В партии Зеленского усомнились в европейских ценностях

РИА Новостивчера в 22:00

В команде Зеленского усомнились в европейских ценностях

Lenta.ruвчера в 20:41

Партия Зеленского заявила, что Украина должна сохранить свои ценности

Life.ruвчера в 18:54

В партии Зеленского отвергли европейские ценности для Украины

РЕН ТВ00:24
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Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon вернутся на рынок РФ

NewInform вчера в 19:27
Единоборства

Сборная России стала второй в медальном зачете ЧМ по боксу

Матч ТВ вчера в 14:50
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:36
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости вчера в 10:29
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Экономика

В правительстве одобрен проект, который обеспечит доплаты пенсионерам

Правительство приняло решение по законопроекту о назначении субсидий регионам на социальные доплаты, предусмотренные для неработающих пенсионеров.
Южный Федеральный вчера в 11:18
Финансы

Российские банки на треть сократили запасы валюты

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском вчера в 11:30
Экономика

Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
Ведомости 20 сентября в 05:40
Политика

Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.
Радио Sputnik вчера в 04:10
Автоспорт

Леклер занял первое место в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Шарль Леклер победил в квалификации 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
NewInform вчера в 10:56
Культура

Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru 20 сентября в 12:54
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52

В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском вчера в 14:45
Футбол

Зенит — Рубин 5:0

Sportbox.RU вчера в 13:58
Энергетика

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Авто

Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30

Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru 20 сентября в 13:38
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru вчера в 21:58
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Наука

Октава оказалась культурным феноменом

Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Политика

На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 20 сентября в 14:33
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 20 сентября в 08:27
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Наука

В Google создали самый мощный квантовый компьютер в мире

По словам экспертов, расчет, на который у обычного компьютера уйдет 10 тысяч лет, квантовый процессор способен сделать за 3 минуты 20 секунд.
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Происшествия

Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО

Ведомости 20 сентября в 05:29
Культура

Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк»

В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.
Дни24 вчера в 01:55
Происшествия

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке полностью потушили

Спасатели полностью ликвидировали пожар во владивостокском торговом центре «Максим», сообщает главк МЧС России по Приморскому краю в воскресенье, 22 сентября.
Известия 01:40
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
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