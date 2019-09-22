Депутат считает, что у европейских стран следует учиться децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но не заниматься копированием всего подряд. У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.

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