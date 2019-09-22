Политика

Газета.RuГазета.RuВ партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины

Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
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В партии Зеленского отвергли европейские ценности для Украины

РЕН ТВ00:24

В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины

Газета.Ru03:27

Депутат партии Зеленского сообщил о несоответствии ценностей Украины и ЕС

РБКвчера в 23:25

В «Слуге народа» заявили о важности Украины для ЕС

Известия04:33

В партии Зеленского усомнились в европейских ценностях

РИА Новостивчера в 22:00

В команде Зеленского усомнились в европейских ценностях

Lenta.ruвчера в 20:41

Партия Зеленского заявила, что Украина должна сохранить свои ценности

Life.ruвчера в 18:54
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Политика

Учения «Центр-2019»: на что обратил внимание Путин и какую дал оценку

Вести.Ru 20 сентября в 13:45
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
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В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК вчера в 14:18
Политика

Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

Политика Сегодня 04:50
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия

Ранивший двух российских военных в Таджикистане задержан

Известия 03:39
Космос

Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны

Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Политика

Шойгу сделал заявление о возможности войны с Украиной

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил украинским радикалам, собравшимся«триумфально въехать в Москву на танковой броне».
Рамблер 04:57
Игры

Французский суд признал незаконной позицию Steam по перепродаже игр

Согласно вынесенному решению, Valve теперь обязана разрешить пользователям перепродавать приобретенные ими игры, возвращать бывшим клиентам средства, которые они содержали в кошельке Steam по их требованию, а также нести ответственность за вред, который могут нанести ПК приложения, реализуемые через эту площадку.
REGNUM 20 сентября в 04:13
Футбол

Мемориальную доску памяти героев войны открыли на стадионе «Динамо»

РИА Новости 04:18
Происшествия

Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Здоровье

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Назван размер пенсий российских артистов

Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Армия и оружие

Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Общество

Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе

Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Здоровье

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
РИА Новости 02:34
Происшествия

Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Происшествия

Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК вчера в 16:23
Армия и оружие

WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана

Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.
Pravda.Ru 04:11
Шоу-бизнес

Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»

Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН вчера в 05:16
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Общество

В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом

Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
Интерфакс 03:56
Культура

Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки

Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
Актуальные Новости вчера в 03:36
Политика

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
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Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей

Экономика сегодня вчера в 03:12
Политика

Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»

Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
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Путин отметил роль СМИ в диалоге между гражданами и властью

Российский лидер Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:41
Футбол

Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.
Чемпионат 03:54
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