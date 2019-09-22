Политика
ИзвестияВ партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС). Об этом 21 сентября сообщил портал «Главред».
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Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских
Газета.Ru вчера в 16:27
Гаджеты
Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru 20 сентября в 05:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Единоборства
Глава UFC раскритиковал дату боя между Альваресом и Ковалевым
Российская газета 02:47
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru вчера в 11:02
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в России
Министр обороны Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию.
РИА Новости 02:50
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия 20 сентября в 06:46
Армия и оружие
Саудовская Аравия защитится корейской копией С-350
США даже переместили в Персидский залив эсминец с системой ПРО, который должен усилить обороноспособность Саудовской Аравии.
Дни24 вчера в 11:41
Общество
Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера
О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Королева в алом бикини возбудила народ
Наташа предстала в алом бикини в окружении девушек и парней на берегу моря.
Дни.ру вчера в 06:21
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Футбол
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru вчера в 14:14
Экономика
Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Шоу-бизнес
Волочкова научит Бузову садиться на шпагат
Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.
NewInform вчера в 10:10
Гаджеты
В статистике MindFactory процессоры AMD Ryzen стали прорывом пятилетки
Открытая статистика немецкого интернет-магазина MindFactory.de стала одним из самых часто упоминаемых свидетельств успеха процессоров AMD с архитектурой Zen, хотя сама выпускающая их компания предпочитает использовать данные Mercury Research.
3DNews 03:00
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Политика
Порошенко оценил последствия нового Майдана на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, к чему может привести новый Майдан.
ТК Звезда вчера в 21:46
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Sportbox.RU вчера в 13:58
Общество
Более 400 рейсов в Японии отменено из-за тайфуна «Тапа»
В Японии из-за тайфуна «Тапа» было отменено 412 региональных рейсов.
RT на русском 01:35
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
Наука
Фиаско: комары-мутанты не помогли ученым победить малярию
Генетики из команды профессора Йельского университета Джеффри Пауэлла вели мониторинг ДНК как ГМ-комаров, так и диких, забрав пробы непосредственно перед выпуском насекомых на волю, а после — через 6, 12, 27 и 30 месяцев.
Кубань 24 18 сентября в 17:16