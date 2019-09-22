В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС). Об этом 21 сентября сообщил портал «Главред».

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

Гаджеты Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в России Министр обороны Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Армия и оружие Саудовская Аравия защитится корейской копией С-350 США даже переместили в Персидский залив эсминец с системой ПРО, который должен усилить обороноспособность Саудовской Аравии.

Общество Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.

Шоу-бизнес Королева в алом бикини возбудила народ Наташа предстала в алом бикини в окружении девушек и парней на берегу моря.

Происшествия Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.

Политика Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.

Футбол Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой 18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».

Экономика Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.

Наука Октава оказалась культурным феноменом Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.

Шоу-бизнес Волочкова научит Бузову садиться на шпагат Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.

Гаджеты В статистике MindFactory процессоры AMD Ryzen стали прорывом пятилетки Открытая статистика немецкого интернет-магазина MindFactory.de стала одним из самых часто упоминаемых свидетельств успеха процессоров AMD с архитектурой Zen, хотя сама выпускающая их компания предпочитает использовать данные Mercury Research.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Политика Порошенко оценил последствия нового Майдана на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, к чему может привести новый Майдан.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Культура Шустер подаст в суд на Коломойского Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.