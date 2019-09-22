В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС). Об этом 21 сентября сообщил портал «Главред».

В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

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