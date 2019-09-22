Политика

RT на русскомRT на русскомВ партии Зеленского заявили о разных ценностях Украины и Европы

Украине следует работать над сохранением собственных ценностей вместо того, чтобы слепо копировать их у Европы. Такое мнение выразила представитель правительства в Верховной раде, депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.
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В «Слуге народа» заявили о важности Украины для ЕС

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В команде Зеленского усомнились в европейских ценностях

Lenta.ruвчера в 20:41

Депутат партии Зеленского сообщил о несоответствии ценностей Украины и ЕС

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РЕН ТВ00:24

В партии Зеленского усомнились в европейских ценностях

РИА Новостивчера в 22:00

В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины

Газета.Ru03:27

Партия Зеленского заявила, что Украина должна сохранить свои ценности

Life.ruвчера в 18:54
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Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»

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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия

В Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

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Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
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Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Политика

Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
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Политика

Порошенко заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера»

«Формулы Штайнмайера», которая оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений, «не существует в природе», заявил в эфире «5 канала» экс-президент Украины Петр Порошенко.
REGNUM 09:13
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Спорт

Российские гимнастки выиграли золото на ЧМ в Баку

Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан) Сегодня, 22 сентября национальная команда заняла первое место, получив за свое выступление 29,450 балла.
ProstoProSport 08:28
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Футбол

«Сочи» вырвал победу у «Динамо» в матче чемпионата России

Московское "Динамо" уступило "Сочи" в домашнем матче чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:06
Футбол

РФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ

Профиль 20 сентября в 14:42
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек

Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 105 человек, передает Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
РБК 08:12
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Религия

21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
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Происшествия

Актер Павел Устинов записал первое видеообращение после освобождения

Lenta.ru 20 сентября в 14:38
Происшествия

В Чечне задержали трех колдунов

BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Футбол

Крыховяк признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив»

Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой «Локомотива» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата России, а лауреаты совместно выбираются РПЛ и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Матч ТВ 06:48
Происшествия

Шамана, шедшего в Кремль, доставили в якутскую психбольницу

Александр Габышев, провозгласивший самого себя «шаманом-воином» и направившийся в Москву, чтобы «очистить» Кремль от зла, доставлен правоохранителями в медицинское учреждение для душевнобольных, где будет исследовано его психическое состояние.
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Шоу-бизнес

Наташа Королёва занимается йогой в бикини перед камерой

Вроде ничего необычного, но йогой Наташа занимается в бикини, демонстрируя внушительный бюст и мягкий живот.
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Хоккей

«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева

Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.
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Футбол

«Спартак» уволит Кононова в случае поражения в Кубке России

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов будет отправлен в отставку в случае, если клуб не сможет пройти "КамАЗ" в матче 1/16 финала Кубка России.
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Шоу-бизнес

Цискаридзе удивился информации СМИ о своей пенсии в 12 тыс. рублей

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Политика

Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату

Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
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В Паттайе россиянин погиб, упав с балкона гостиницы

ТАСС 06:16
Общество

Тайфун «Тапа» приближается к Приморью

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
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Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Газета.Ru 03:49
Происшествия

Три человека пострадали в перестрелке возле кафе в Омске

По предварительным данным полиции, между пострадавшими и двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт, который закончился стрельбой.
Газета.Ru 08:50
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