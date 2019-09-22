Политика
RT на русскомВ партии Зеленского заявили о разных ценностях Украины и Европы
Украине следует работать над сохранением собственных ценностей вместо того, чтобы слепо копировать их у Европы. Такое мнение выразила представитель правительства в Верховной раде, депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.
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Происшествия
14-летняя теннисистка из Абхазии, пропавшая в Москве, нашлась
Эхо Москвы вчера в 15:58
Футбол
Хави: без проблем мог бы тренировать «Барселону»
Главный тренер «Аль-Садда» Хави уверен, что мог бы тренировать «Барселону».
Чемпионат 10:40
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Кино
25 лет назад дебютировал американский сериал «Друзья»
22 сентября 1994 года на американском телевидении дебютировал сериал "Друзья", который по сей день сохраняет статус одного из лучших комедийных сериалов.
Народные новости вчера в 20:22
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Lenta.ru 10:36
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК 10:21
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Теннис
Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Спорт-Экспресс вчера в 11:23
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
Пресс-атташе посольства РФ в Турции добавила, что решение о выписке из больницы граждан РФ будет принято в ближайшие дни в зависимости от динамики их восстановления.
REGNUM 10:41
Экономика
В России предлагают ввести индекс производства самогона
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».
RT на русском 10:31
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Армия и оружие
Шойгу полагает, что обязательный призыв в армию могут отменить
Сергей Шойгу не отрицает, что обязательный военный призыв может быть отменен, но у министра на это свой взгляд.
Readovka.ru 08:10
Культура
Гуф может стать новым героем шоу «Холостяк»
Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.
Сусанин 06:41
Общество
Тайфун «Тапа» почти не затронет Приморье
Тайфун «Тапа» почти не затронет Приморский край. Об этом со ссылкой на краевых синоптиков сообщает «Интерфакс».
Профиль 06:39
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась с девушкой, ради которой бросила мужа
Певица Майли Сайрс рассталась со своей девушкой Кейтлин Картер, ради романа с которой бросила мужа - актера Лиама Хемсворта.
РЕН ТВ 04:47
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 09:33
Армия и оружие
Киев заявляет о подготовке отвода войск в Донбассе
Генерал-лейтенант, командующий группировкой ВСУ на востоке Украины Владимир Кравченко на встрече с постоянным представителем Программы развития ООН в Киеве Оснат Лубрани заявил, что в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, предусматривающие отвод войск по всей длине линии разграничения.
Inc-news.ru 20 сентября в 07:22
Единоборства
Тони Фергюсон назвал дату боя с Хабибом Нурмагомедовым
Американский боец Тони Фергюсон назвал дату боя с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:25
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне. Об этом сообщил телеканал «Грозный».
BFM.ru 08:50
Армия и оружие
Российский эксперт призвал перенести боевые действия на территорию Украины
Ранее Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия вчера в 00:50
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ дал „Оренбургу“ много свободы на флангах»
Спорт-Экспресс 06:45