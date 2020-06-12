Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ пекинских супермаркетах изъят из продажи лосось

В сетевых супермаркетах Пекина минувшей ночью был изъят из продажи лосось. Это коснулось таких торговых сетей, как Hair, Material Beauty и Carrefour.
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В пекинских супермаркетах изъят из продажи лосось

Вести.Ru04:43

В Пекине прекратили продажу лосося из-за коронавируса на рынке

Московский Комсомолецвчера в 22:57

На крупнейшем оптовом рынке Пекина зафиксирована вспышка коронавируса

REGNUM01:32

Проверка на рынке Пекина выявила почти 50 носителей коронавируса

Life.ru01:12

Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19

РИА Новости00:20

Почти 50 случаев COVID-19 выявили на оптовом рынке в Пекине

Телеканал 360°01:31

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Lenta.ruвчера в 14:48
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Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Наука

Разработано средство от рака на основе экстракта из морских ежей

Goroday.ru 04:19
1
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
168
Происшествия

Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег

Гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, оставили без денег. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 22:09
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Энергетика

Случится страшное: Россию скинут с нефтегазовой «иглы»

Российский энергетический сектор столкнулся с двойным шоком: влиянием пандемии и коллапсом спроса на топливо.
Рамблер 04:07
Общество

В Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины

С понедельника, 15 июня, по предварительной записи будет разрешена работа парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг), риэлтерских компаний, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов.
REGNUM 05:36
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Общество

В Крыму еще 22 человека заболели коронавирусом

Всего в республике зафиксировали 512 случаев заражения коронавирусом. В Крыму выздоровел 361 человек, еще 16 скончались.
Krym.News 03:17
158
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
5,6K
Авто

Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей

Названы очередные нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей.
Evo-rus.com 03:27
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Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области

Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Происшествия

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
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Космос

Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России

Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
Популярная механика 10 июня в 11:04
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Происшествия

Допрос Ефремова продолжался 5 часов

РЕН ТВ 11 июня в 13:37
2,1K
Общество

Новые правила пособий для безработных вступили в силу

Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
1,9K
Космос

В России запатентовали луноход Toyota

В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
SpeedMe вчера в 08:35
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Политика

В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков

Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
Интерфакс вчера в 16:18
47
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru 00:47
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
1,7K
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
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Общество

В России за сутки выявили еще 8 706 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Полит.ру 04:02
Общество

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
4
Общество

В еще одном регионе России отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих

Власти Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих в республику.
Lenta.ru 04:15
2
Политика

Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

В городе Сиэтл штата Вашингтон полицейские бросили один из участков в районе Капитолийского холма, а протестующие провозгласили его, как свое государство.
Телеканал 360° 11 июня в 17:56
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Политика

Зеленский заявил о желании вернуться к обсуждению «вопроса Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня.
ФАН вчера в 11:59
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Наука

Палеонтологи нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Ученые из Квинслендского университета опубликовали исследование, согласно которому некоторые из древних крокодилов передвигались на двух лапах, сообщает издание «Газета.ру».
Русская Планета вчера в 05:28
59
Как работают Яндекс.Новости?
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