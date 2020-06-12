В сетевых супермаркетах Пекина минувшей ночью был изъят из продажи лосось. Это коснулось таких торговых сетей, как Hair, Material Beauty и Carrefour.

В пекинских супермаркетах изъят из продажи лосось

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