Программу софинансирования накоплений могут распространить на ГПП Государственное софинансирование может быть распространено на прорабатываемую новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП). С 2008 года такая возможность действует для пенсионных накоплений.

с чего всё началось

Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС.

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