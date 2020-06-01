Экономика
Байкал-DailyПеречень пострадавших от пандемии отраслей расширен
Расширился перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства России от 26 мая, сообщили в пресс-службе УФНС По Бурятии.
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Российская медиаиндустрия включена в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Советская Чувашия09:26
В Орловской области расширят перечень отраслей бизнеса, пострадавших от коронавируса
ОрёлТаймс30 мая в 02:00
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как подросли его дети
Bimru.ru 08:40
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Происшествия
СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.
ЗакC.Ру 13:30
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ 10:20
Общество
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 14:00
Политика
Трамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
Газета.Ru 14:42
Игры
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5, которая должна была пройти в четверг, 4 июня.
Игромания.ру 14:40
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса выздоровели 1206 жителей
По словам Шувалова, наблюдение продолжается за 6711 жителями, снято с 9454 человек. Выздоровели от коронавируса 1206 жителей.
Четвертая Власть 05:15
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 11:58
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 11:42
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
Минтруд отчитался о начислении выплат для 15 млн детей от 3 до 16 лет
Министерство труда 1 июня начало перечисление единовременных выплат на детей в возрасте от трех до 16 лет, всего перечислили 150 млрд руб. для 15 млн детей, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 13:37
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Общество
«Левада-центр» зафиксировал рост протестных настроений в России
РФ предсказали тяжелейший за последние 10 лет кризис, при котором доходы будут «драматически падать» Максимальную готовность к участию в протестах с экономическими требованиями высказывают наименее обеспеченные респонденты, которые, оценивая свой достаток, сообщили: «Денег хватает только на еду».
Infox.ru 06:02
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Наука
Новый способ поиска аксионов был предложен учеными
Британскими физиками был предложен новый подход к поиску гипотетических частиц – аксионов.
Rusargument 30 мая в 20:00
Шоу-бизнес
Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов устроился работать таксистом из-за нехватки денежных средств.
Peterburg2.ru вчера в 09:52
Космос
Корабль Crew Dragon взлетел к МКС
Корабль Crew Dragon принадлежит компании SpaceX Илона Маска. На его борту находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.
Московский Комсомолец 30 мая в 15:31
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Серия мощных солнечных вспышек в последний раз была зафиксирована учеными в сентябре 2017 года.
Lenta.ru 07:32
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
В этом году коронавирус не дал провести "Евровидение", вместо которого прошёл фестиваль отобранных на конкурс песен Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"), лишённый соревновательного элемента.
Российская газета 04:45
Авто
Buick показал кроссовер Envision второго поколения
Американский автопроизводитель поделился первыми официальными фотографиями и некоторыми подробностями о кроссовере Buick Envision второго поколения.
Тарантас Ньюс 30 мая в 01:19
Гаджеты
В Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung
В Твиттер пользователь Ice Universe сообщил, что обычные обои могут укоротить жизнь телефона.
ToDay News Ufa вчера в 15:55
Происшествия
В Курске скончался студент, которому отказали в госпитализации
Курск, 1 июня 2020, 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи.
REGNUM 12:05
Общество
Минпросвещения планирует провести очные школьные выпускные
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве планируют провести выпускной для школьников в очном формате.
Газета.Ru 07:45
Авто
Kia назвала все российские цены на новый кроссовер XCeed
У XCeed 7 вариантов цветов кузова, в том числе новый желтый оттенок Quantum Yellow, который во всем семействе Ceed будет доступен только для этого купе-кроссовера.
Вести.Ru 10:41