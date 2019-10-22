Пять человек убиты, ещё двое ранены в результате перестрелки в Ростовской области днём 22 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области. Перестрелка произошла на территории животноводческой точки в х. Чернозубовка Орловского района.

В перестрелке в Ростовской области убиты пять человек

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