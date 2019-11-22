Происшествия
РБКВ перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии. Инцидент произошел на набережной у ресторана «Сан-Ремо».
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Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в копировании его идей
Основатель одноименного банка Олег Тиньков в жесткой форме обратился к менеджерам крупнейшего российского банка с требованием «не завидовать и не копировать» изобретения, которые придумывает «Тинькофф Банк».
Кино
Режиссер «Джокера» опроверг информацию о начале съемок сиквела картины
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Футбол
«Зенит» интересовался полузащитником хорватского «Динамо»
Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, в сфере интересов «Зенита» находился полузащитник загребского «Динамо» Дани Ольмо.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Армия и оружие
НАТО посоветовали быть готовыми к войне с Россией
НАТО посоветовали укрепить оборону на границах с Россией.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Авто
Mercedes назвал дату премьеры нового GLA
Официальная премьера компактного кроссовера Mercedes-Benz GLA следующего поколения состоится 11 декабря нынешнего года, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Футбол
«Тамбов» — «Локомотив»: Эдер и Миранчуки выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.
Транспорт
На МЦК произошёл сбой в движении поездов
«Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения», — говорится в сообщении.
Театры
Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова
Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова, который более 40 лет был его художественным руководителем.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
Шоу-бизнес
Какой компромат на Шепелева скрывает Кудрявцева
После скандала, произошедшего в результате бурной реакции Леры Кудрявцевой на слова Дмитрия Шепелева, поднялась новая волна любопытства относительно причины неприязненного отношения телеведущей к коллеге.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Футбол
Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене
Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Происшествия
Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной
В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.