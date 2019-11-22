Происшествия

РБКРБКВ перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии. Инцидент произошел на набережной у ресторана «Сан-Ремо».
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Число жертв стрельбы в Сухуми возросло до трёх

RT на русском09:22

МВД Абхазии опровергло смерть трех человек в перестрелке в Сухуме

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МВД Абхазии заявило о двух погибших в перестрелке в Сухуме

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Число погибших в перестрелке в Сухуме увеличилось до трех

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В перестрелке в Сухуме погибли три человека

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Двое убитых в Абхазии оказались «ворами в законе»

Интерфакс10:39

Что известно о пострадавшей в перестрелке у «Сан-Ремо»

Sputnik Абхазия11:15
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество

Тиньков обвинил Сбербанк в копировании его идей

Основатель одноименного банка Олег Тиньков в жесткой форме обратился к менеджерам крупнейшего российского банка с требованием «не завидовать и не копировать» изобретения, которые придумывает «Тинькофф Банк».
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Кино

Режиссер «Джокера» опроверг информацию о начале съемок сиквела картины

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Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
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«Зенит» интересовался полузащитником хорватского «Динамо»

Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, в сфере интересов «Зенита» находился полузащитник загребского «Динамо» Дани Ольмо.
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Политика

Путин вручил орден Дружбы вице-президенту Азербайджана Алиевой

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Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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Армия и оружие

НАТО посоветовали быть готовыми к войне с Россией

НАТО посоветовали укрепить оборону на границах с Россией.
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Политика

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04
Политика

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Общество

Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
Дни24 01:10
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

RT на русском 10:24
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
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Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Авто

Mercedes назвал дату премьеры нового GLA

Официальная премьера компактного кроссовера Mercedes-Benz GLA следующего поколения состоится 11 декабря нынешнего года, сообщает пресс-служба немецкой марки.
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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

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Футбол

«Тамбов» — «Локомотив»: Эдер и Миранчуки выйдут в стартовом составе

Стали известны составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.
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Транспорт

На МЦК произошёл сбой в движении поездов

«Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения», — говорится в сообщении.
Говорит Москва 11:14
Театры

Театр «Ленком» получил имя Марка Захарова

Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова, который более 40 лет был его художественным руководителем.
Известия 06:07
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Политика

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес

Какой компромат на Шепелева скрывает Кудрявцева

После скандала, произошедшего в результате бурной реакции Леры Кудрявцевой на слова Дмитрия Шепелева, поднялась новая волна любопытства относительно причины неприязненного отношения телеведущей к коллеге.
Дни.ру 00:31
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Общество

Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
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Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости 06:49
Футбол

Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене

Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
Российская газета 08:14
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат 06:29
Происшествия

Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной

В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:32
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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