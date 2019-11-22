Происшествия

РБКРБКВ перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии. Инцидент произошел на набережной у ресторана «Сан-Ремо».
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СМИ узнали о гибели двух «воров в законе» при стрельбе в Сухуме

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ТАССвчера в 22:23

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Стрельба в Сухуме: фотографии с места происшествия

Sputnik Абхазиявчера в 13:39
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Космос

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Lenta.ru вчера в 23:19
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Происшествия

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Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" на домашнем льду смогла сломить сопротивление "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:1.
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