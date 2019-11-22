В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии. Инцидент произошел на набережной у ресторана «Сан-Ремо».

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

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