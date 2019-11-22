Происшествия

РБКРБКВ перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии. Инцидент произошел на набережной у ресторана «Сан-Ремо».
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В Сухуме произошла перестрелка

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
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Продюсер поделилась секретом эротической сцены Асмус в фильме «Текст»

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В США представили новые версии Kia Seltos для бездорожья

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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
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Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
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Актриса раскрыла секрет своей молодости Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова из года в год радует публику своим цветущим видом.
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Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду

Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
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Армия и оружие

Нато приняла на вооружение новый тип разведывательного беспилотника

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Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
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«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
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Авто

Представлен первый кроссовер от Aston Martin

Компания Aston Martin представила в Пекине первый за свою историю кроссовер.
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Политика

Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
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Костомаров уверен, что ISU невыгодно менять правила в пользу России

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Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
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МИД прокомментировал запрет Латвии на вещание российских СМИ

Новый запрет на вещание на территории Латвии российских СМИ является грубым нарушением международного права.
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Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

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Ученые нашли главную причину хрупкости костей

Ученые Корнеллского университета назвали одну из главных причин остеопороза – хрупкости костей.
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Общество

ФСБ задержала группу главарей и участников «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии задержала девять участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в ходе операции на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.
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Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS 13

Компания Apple меняет способ разработки внутренних сборок операционных систем.
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Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна

В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
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«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
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