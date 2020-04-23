Экономика
Аргументы и ФактыВ период самоизоляции собираемость платежей за услуги ЖКХ упала на 30%
Россияне во время самоизоляции стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а платежи среди предприятий и бюджетных учреждений упали до 45-50%, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Речь идёт о падении оплаты услуг за март по отношению к февралю 2020 года, передаёт РБК.
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с чего всё началось
С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.РБКвчера в 04:12
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Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет
Форвард «Барселоны» Лионель Месси занял первое место в списке лучших футболистов в период с 1995 по 2020 годы, по версии издания FourFourTwo.
ГЛАС.RU 02:45
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по лечению беременных с коронавирусом
В рекомендациях отмечается, что имеющиеся данные не свидетельствуют, что коронавирус у беременных протекает более тяжелой форме по сравнению с общей популяцией взрослых пациентов.
Rambler News Service 03:51
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Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
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У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Умершие - пациенты от 37 до 86 лет.
Российская газета вчера в 17:26
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
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США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
Во Владивостоке умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко»
Во Владивостоке на 87-м году жизни умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова, говорится в сообщении администрации города.
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В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
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Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:58
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
Гаджеты
Porsche показала сенсорные экраны Apple CarPlay для 911s 1960-х годов
Первый PCCM соответствует элементам управления с одним DIN (стандарт размера, установленный немцами в 80-х годах, что означает Deutsche Industrie Norm), найденный в Porsche 911 с 1960-х до начала 1990-х моделей 993.
SpeedMe 00:10
Футбол
Лунёв: считаю Гончаренко гением
Чемпионат вчера в 19:47
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри
На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
Культуромания вчера в 17:06
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Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском вчера в 11:23
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
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Энергетика
В России могут начать сжигать лишнюю нефть
Российским нефтяным компаниям придется сжигать добываемые углеводороды, чтобы выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, сообщает Reuters.
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Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Интернет
Facebook не отказалась от плана испортить WhatsApp рекламой
Владелец WhatsApp - корпорация Facebook - по-прежнему собирается рано или поздно начать монетизировать аудиторию популярного мессенджера, размещая в нем рекламу.
Вести.Ru 04:25
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Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением
Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением.
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Происшествия
74-летняя пациентка с коронавирусом умерла в Курской области
В областной инфекционной больнице Семашко в Курске в четверг, 23 апреля скончалась 74-летняя пациентка, у которой, помимо коронавируса, имелся ряд хронических заболеваний.
Kursk.com 03:30
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Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове
РИА Новости вчера в 21:40
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Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
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Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости вчера в 08:11
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Саратовский губернатор сменил главу минздрава на фоне коронавируса
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РИА Новости 03:34