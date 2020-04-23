С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

с чего всё началось

Россияне во время самоизоляции стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а платежи среди предприятий и бюджетных учреждений упали до 45-50%, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Речь идёт о падении оплаты услуг за март по отношению к февралю 2020 года, передаёт РБК.

В период самоизоляции собираемость платежей за услуги ЖКХ упала на 30%

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