Экономика
Аргументы и ФактыВ период самоизоляции собираемость платежей за услуги ЖКХ упала на 30%
Россияне во время самоизоляции стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а платежи среди предприятий и бюджетных учреждений упали до 45-50%, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Речь идёт о падении оплаты услуг за март по отношению к февралю 2020 года, передаёт РБК.
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с чего всё началось
С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.РБК04:12
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