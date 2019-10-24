Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГосдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. С 1 января 2020 года сумма ежемесячного МРОТ составит 12 130 рублей. Это составляет 100% от прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать611

Подробнее о событии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

RT на русском24 октября в 07:53

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ с 2020 года

РБК24 октября в 10:05

Повышение минимальной зарплаты коснется 3,2 млн человек

REGNUM24 октября в 11:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 2020 год

Бизнес.Рувчера в 04:26

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

ТАСС24 октября в 07:52

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

РИА Новости24 октября в 07:48

Жуков рассказал о плане работы Госдумы на ноябрь

Парламентская газета24 октября в 09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

На поиски пропавшего в Перми самолёта вылетел спасательный вертолёт

На поиски пропавшего в Пермском крае частного легкомоторного самолёта вылетел спасательный вертолёт.
RT на русском 09:16
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Политика

Бутина: россиянам в США «следует беспокоиться»

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину после освобождения из тюрьмы в США, заявила, что соотечественникам следует быть осторожными в этой стране.
Московский Комсомолец 08:56
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Наталья Рудова пообещала никогда не здороваться с Андреем Малаховым

Наталья Рудова обиделась на облившего ее грязью Андрея Малахова и пообещала больше никогда с ним не здороваться.
Актуальные Новости 08:03
Происшествия

Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:27
Политика

Зеленский приехал на позиции в Донбассе и поспорил с националистами

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
РИА Новости 09:27
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru 07:46
Армия и оружие

Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

В сирийскую провинцию Хасека из Ирака прибыла колонна военных США.
REGNUM 10:12
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Кино

Глава Минкульта представил базу господдержки кино со списком должников

21 октября министр культуры Владимир Мединский представил базу данных господдержки российского кино.
РЕН ТВ 23 октября в 18:59
Футбол

Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Газета.Ru 08:52
Происшествия

Прокуратура Петербурга заинтересовалась падением ребенка в люк

Piter.tv вчера в 05:19
Политика

Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия вчера в 21:26
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Футбол

Вадим Евсеев: «„Тамбов“ опустил нас на землю»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (0:3). — Проиграли 0-3, значит, у нас не получилось все.
Спорт-Экспресс 09:14
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Музыка

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой Соня удалила смелое фото в бикини

Накануне сеть облетело фото, где дочка Веры Брежневой Соня Киперман позирует в крошечном черном бикини.
Paparazzi.ru 01:28
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Фигурное катание

Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:45
Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодёжного первенства

Самарский футбольный клуб нанес поражение с разгромным счётом санкт-петербургской команде «Зенит» в матче четырнадцатого тура молодёжного чемпионата России по футболу.
REGNUM 08:17
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Политика

«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия 24 октября в 17:01
Общество

На акцию протеста в столице Чили вышли около миллиона человек

В центре чилийской столицы продолжается масштабная акция протеста, на которую к этому часу вышли уже около миллиона человек.
Комсомольская правда вчера в 21:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное