В 14-м туре РПЛ первый матч без Александра Григоряна проводил «Тамбов». На эту игру в Саранск прилетела «Уфа». Михаил Костюков отличился на 12-й минуте, а в середине второго тайма за три минуты игроки «Тамбова» забили дважды.

В первом матче без Григоряна «Тамбов» разгромил «Уфу»

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