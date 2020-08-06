В первом полугодии количество жалоб на банки в РФ выросло на 44%
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В России в первом полугодии 2020 года количество жалоб на банки выросло до более 106 тысяч обращений — на 44,1%. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ. Рост произошёл в основном в связи с заявлениями о реструктуризации из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.В источнике
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