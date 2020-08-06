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News.ru
News.ru

В первом полугодии количество жалоб на банки в РФ выросло на 44%

В России в первом полугодии 2020 года количество жалоб на банки выросло до более 106 тысяч обращений — на 44,1%. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ. Рост произошёл в основном в связи с заявлениями о реструктуризации из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.В источнике
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Росбалт

Россияне стали чаще жаловаться на банки

Росбалтвчера в 08:04
News.ru

В первом полугодии количество жалоб на банки в РФ выросло на 44%

News.ruвчера в 07:24
ТАСС

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

ТАССвчера в 05:36
REGNUM

Число жалоб граждан в Банк России выросло на 15,2%

REGNUMвчера в 07:04
РБК

Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии

РБКвчера в 05:08
Финмаркет

Рост жалоб потребителей финуслуг за полугодие превысил 15% - ЦБ

Финмаркетвчера в 04:52
АК&М

Количество жалоб потребителей финансовых услуг в ЦБ в январе—июне выросло на 15.2%

АК&Мвчера в 03:54

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции
ТАСС17:35
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KP: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, пишет портал kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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Билл Гейтс предсказал кризис опаснее пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в ближайшие десятилетия мир столкнётся с глобальным экологическим кризисом, связанным с изменением климата, последствия которого станут более серьёзными по сравнению с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском18:00
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Сахалинские спасатели нашли заблудившегося грибника

В поисках участвовали группа спасателей сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова в количестве пяти человек и одной единицы техники, а также трое сотрудников ОМВД Анивского района.
Сахалин.Инфовчера в 08:32

В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газетавчера в 15:49
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Зеленский экстренно соберет Раду для повышения минимальной зарплаты

Киев, 6 августа 2020, 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже «буквально сегодня» внесет в Верховную раду законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
REGNUMвчера в 09:17
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