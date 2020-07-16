Саратов, 16 июля 2020, 17:51 — REGNUM В Саратовской области первые результаты единых государственных экзаменов по литературе, информатике и географии утверждены сегодня, 16 июля. Выпускники сдавали ЕГЭ по этим предметам 3 июля.

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