Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс03 января в 11:35

Рубль подорожал на первых торгах 2020 года

Российская газета03 января в 04:43

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03 января в 02:25

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы03 января в 02:30

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК03 января в 02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС03 января в 02:13

Доллар дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Московский Комсомолец02 января в 23:17
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Происшествия

Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат

По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».
Lenta.ru 06:53
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Фигурное катание

Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.
Пятый канал вчера в 12:49
Политика

Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил приехать в Сербию

Президент Сербии Александар Вучич поздравил российского лидера Владимира Путина с Рождеством и пригласил его снова приехать в Сербию.
ТАСС 07:21
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК вчера в 01:32
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости 04 января в 14:27
Общество

Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
РИА Новости 07:02
Футбол

Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Саратов 24 07:12
Политика

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
RT на русском вчера в 19:50
Армия и оружие

Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны

Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Вести.Ru 06:21
Экономика

Катар запретил торговлю криптовалютами

Новые правила также распространяются на компании, работающие с криптовалютами или предоставляющие с ними услуги.
РБК 06:11
Кино

Невский оценил шансы победителей премии «Золотой глобус» на «Оскар»

Главными претендентами на премию в категории "Лучший режиссер" станут Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Ирландец", который в этот раз остался без "Золотого глобуса".
РИА Новости 07:21
Гаджеты

Samsung объявила дату анонса нового флагмана Galaxy S11

Южнокорейская компания Samsung подтвердила, что официальная премьера нового флагманского смартфона Galaxy S11 состоится 11 февраля.
Rusargument вчера в 06:34
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03 января в 03:23
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала свой дом в Майами

В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Bimru.ru 06:40
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
Pravda.Ru вчера в 03:11
Кино

«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Для киностудии Walt Disney картина «Холодное сердце 2» стала шестой в прошлом году среди проектов, принесших студии более миллиарда долларов.
МИР 24 вчера в 15:46
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК вчера в 12:27
Армия и оружие

СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
РИА Новости вчера в 15:14
Происшествия

Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Курганской области

На трассе в Курганской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали.
Газета.Ru 04:59
Политика

Посол США в Афганистане уходит с поста

Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.
РИА Новости 07:22
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
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Гаджеты

CES 2020: новые ноутбуки-трансформеры Acer Spin 5 и Spin 3 наделены поддержкой Wi-Fi 6

Компания Acer приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 анонс новых портативных компьютеров Spin 5 и Spin 3 с трансформируемой конструкцией.
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Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Газета.Ru 04:07
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс 02:43
Политика

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.
ТАСС 05:25
Автоспорт

Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
РИА Новости 07:06
Общество

Число погибших из-за пожаров в Австралии достигло 20

Число жертв лесных пожаров на юге Австралии увеличилось до 20 человек.
Известия 03:33
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
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