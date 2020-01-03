Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже
Эхо Москвы03 января в 02:30
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Происшествия
Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат
По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М».
Фигурное катание
Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр и хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал о том, сколько фигуристы получают за участие в ледовых шоу.
Политика
Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил приехать в Сербию
Президент Сербии Александар Вучич поздравил российского лидера Владимира Путина с Рождеством и пригласил его снова приехать в Сербию.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Футбол
Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Экономика
Катар запретил торговлю криптовалютами
Новые правила также распространяются на компании, работающие с криптовалютами или предоставляющие с ними услуги.
Кино
Невский оценил шансы победителей премии «Золотой глобус» на «Оскар»
Главными претендентами на премию в категории "Лучший режиссер" станут Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Ирландец", который в этот раз остался без "Золотого глобуса".
Гаджеты
Samsung объявила дату анонса нового флагмана Galaxy S11
Южнокорейская компания Samsung подтвердила, что официальная премьера нового флагманского смартфона Galaxy S11 состоится 11 февраля.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала свой дом в Майами
В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
Кино
«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Для киностудии Walt Disney картина «Холодное сердце 2» стала шестой в прошлом году среди проектов, принесших студии более миллиарда долларов.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
Армия и оружие
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу, сообщил "Аль-Арабия".
Происшествия
Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП в Курганской области
На трассе в Курганской области в результате столкновения трех автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали.
Политика
Посол США в Афганистане уходит с поста
Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Гаджеты
CES 2020: новые ноутбуки-трансформеры Acer Spin 5 и Spin 3 наделены поддержкой Wi-Fi 6
Компания Acer приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 анонс новых портативных компьютеров Spin 5 и Spin 3 с трансформируемой конструкцией.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Политика
Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом 11 января.
Автоспорт
Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
Общество
Число погибших из-за пожаров в Австралии достигло 20
Число жертв лесных пожаров на юге Австралии увеличилось до 20 человек.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.