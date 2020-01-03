В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

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Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.