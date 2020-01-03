Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать156

Подробнее о событии

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс03 января в 11:35

Доллар дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Московский Комсомолец02 января в 23:17

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы03 января в 02:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03 января в 02:25

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК03 января в 02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС03 января в 02:13

Рубль подорожал на первых торгах 2020 года

Российская газета03 января в 04:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Общество

В Петербурге похоронили онколога Павленко

RT на русском 09:16
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа ралли «Дакар» в зачете грузовиков.
Коммерсантъ вчера в 11:26
Футбол

Колыванов назначен главным тренером армянского «Арарата»

Последним клубом Колыванова было Торпедо, которое он покинул по истечению контракта летом 2019 года.
Советский спорт 10:15
Политика

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
Ведомости 06:52
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
RT на русском 02:07
Политика

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Кино

Бондарчук рассказал о смысле фильма «Вторжение»

Известия 10:00
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия

Назван мотив убийства сотрудника «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» заявили, что Сергей Хайкин не является сотрудником госкорпорации, однако позже сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в структуру «Роскосмоса».
Lenta.ru 08:52
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
Вести.Ru 10:17
Политика

США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия

Спасатели обнаружили рыбаков, застрявших в лесу на Урале

ТАСС 07:21
Общество

Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
РБК 10:29
Армия и оружие

В Донбассе пьяный боевик 93-й бригады ВСУ застрелил двоих сослуживцев

ИА Новороссия 05:47
Наука

Агрономы нашли способ защитить картофель от почвенных болезней

Ученые предложили режим чередования сельскохозяйственных культур, который поможет сохранить урожай картофеля.
Индикатор вчера в 08:56
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

РИА Новости 08:46
Политика

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призвал мировые державы, подписавшие в 2015 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Коммерсантъ 09:05
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Здоровье

Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Кавказский узел 08:08
Хоккей

Хет-трик Хартикайнена принес «Салавату Юлаеву» победу над ЦСКА в КХЛ

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" обыграли московский ЦСКА со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Российская газета 10:19
Религия

Православные отмечают рождественский Сочельник

Саратов 24 01:18
Шоу-бизнес

«Золотой глобус» 2020: фото всех звезд на красной дорожке

Не только красная дорожка, но и сцена «Золотого глобуса» изобиловала звездами: награды своим коллегам по индустрии развлечений вручали многочисленные знаменитости – как и те, кто сам в этот вечер боролся за статуэтки, так и те, кто приехал лишь поддержать коллег.
Киноафиша России 02:18
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 08:19
Экономика

В России планируют отменить транспортный налог

Депутаты «Справедливой России» в этом году намерены внести в Госдуму РФ несколько социальных законопроектов, в том числе и инициативу, призванную отменить транспортный налог.
Твой Континент 04 января в 07:36
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Газета.Ru 06:15
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное