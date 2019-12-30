Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

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Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

URA.Ru03:51

Рубль дорожает относительно доллара и евро

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Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс11:35

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля

Московский Комсомолец30.12.19 в 20:13
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Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
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Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

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Общество

Украинский суд заочно арестовал бывшего главу Нацбанка Арбузова

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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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Путин и Макрон поговорили по телефону

При обсуждении обстановки в Ливии Путин и Макрон высказались за разрешение кризиса мирным путем.
РИА Новости 09:52
Экономика

Мадуро решил продавать золото и нефть за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.
Вести.Ru 07:10
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
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NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
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Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака

Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.
ГЛАС.RU 06:33
Армия и оружие

Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Reuters.
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NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
3DNews 01:06
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В пригороде Парижа мужчина с ножом пытался напасть на прохожих

Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 08:45
Политика

Поклонская оценила новогоднее поздравление Зеленского

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Армия и оружие

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
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Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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РИА Новости 11:06
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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
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Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
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Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

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ИноСМИ 16:21
Политика

В Швеции призвали к сдержанности на фоне убийства генерала Сулеймани

Обеспокоенность эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе после уничтожения Соединенными Штатами в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани выразила глава МИД Швеции Анн Линде 3 января в своем аккаунте в Twitter.
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Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

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В общежитии в Сызрани произошел пожар

Пожар возник в четырехэтажном здании общежития в Сызрани.
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Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»

BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
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Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. Процедура носит временный характер и началась 1 января 2020 года.
ТК Звезда 11:22
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