Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Здоровье
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность из-за ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Экономика
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Хоккей
Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»
Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Политика
Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася, который перешел на работу генсеком ОДКБ, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
Происшествия
Мертвым найден 15-летний подросток, пропавший в Великих Луках
Поиски пропавшего в первый день 2020 года подростка в Великих Луках заершены. 15-летний мальчик ушел в неизвестном направлении и исчез.
Хоккей
Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ
Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
Шоу-бизнес
Глюкоза подтвердила воссоединение с мужем нежным снимком
Долгое время ходили слухи о том, что певица Глюкоза рассталась с мужем Александром Чистяковым.
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Политика
Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах
Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
Футбол
Зоран Тошич: Русские пьют виски как воду
Экс полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о популярных напитках и блюдах в России. Сейчас хавбек играет на родине за «Партизан».
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали подросшего сына Арчи
Принц Гарри и Меган Маркл решили провести новогодние каникулы за океаном - в Канаде.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.