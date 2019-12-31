Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

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Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

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Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

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Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

URA.Ru03:51
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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Vivo, Oppo и Xiaomi объединились для разработки аналога Apple AirDrop

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Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
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HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
3DNews вчера в 16:30
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Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
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В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
REGNUM 03:50
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Газета.Ru 11:25
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Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
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Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
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NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
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Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася, который перешел на работу генсеком ОДКБ, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 10:18
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Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой

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Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
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Мертвым найден 15-летний подросток, пропавший в Великих Луках

Поиски пропавшего в первый день 2020 года подростка в Великих Луках заершены. 15-летний мальчик ушел в неизвестном направлении и исчез.
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Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ

Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
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Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
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Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
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Принц Гарри и Меган Маркл показали подросшего сына Арчи

Принц Гарри и Меган Маркл решили провести новогодние каникулы за океаном - в Канаде.
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

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Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
РИА Новости вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
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