Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже
Эхо Москвы03 января в 02:30
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Хоккей
Ротенберг прокомментировал выступление сборной России на МЧМ-2020
Роман Ротенберг, являющийся первым вице-президентом Федерации хоккея России, прокомментировал итоговый результат сборной России на молодёжном чемпионате мира.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Экономика
Минск хочет рассчитываться с Москвой за газ белорусскими рублями
Минск хочет внести соответствующие изменения в соглашение с правительством РФ. Сейчас цена рассчитывается в долларах.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Гаджеты
CES 2020: Seagate показала, как работать с данными
Как сообщили в компании, Lyve Drive Mobile System представляет собой набор модульных решений для легкого, защищенного и эффективного управления данными, созданный с целью ускорения работы глобальных цифровых систем.
Происшествия
Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден
Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Космос
«Hubble» сфотографировал гигантскую спиральную галактику
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок крупнейшей спиральной галактики в локальной Вселенной, которая в 2,5 раза превосходит по размеру Млечный Путь и содержит более триллиона звезд.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Армия и оружие
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
Общество
Траньков прокомментировал слова Авербуха о гонорарах фигуристов
Ранее Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за один выход.
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ в Воронеже вырастут летом
Отопление и горячая вода в Воронеже во второй половине 2020-го подорожают в среднем на 4,7%, вывоз мусора – на 3,6%. С нового года увеличились цены за капремонт.
Происшествия
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $70 на фоне напряжения на Ближнем Востоке
Баррель нефти Brent первые поднялся выше 70 долларов с 22 мая 2019 года.
Здоровье
10 правил, которые снижают риск развития рака до минимума
Медики составили так называемый Европейский кодекс по раку, в который входят десять правил.
Хоккей
«Вашингтон» вырвал победу у «Сан-Хосе» в овертайме
Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил форвард «Вашингтона» Ларс Эллер. В итоге: 5:4 в пользу «столичных».