Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать146

Подробнее о событии

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс03 января в 11:35

Рубль подорожал на первых торгах 2020 года

Российская газета03 января в 04:43

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы03 января в 02:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03 января в 02:25

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК03 января в 02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС03 января в 02:13

Доллар дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Московский Комсомолец02 января в 23:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика

Дочь убитого иранского генерала Сулеймани обратилась к Трампу

Профиль 05:17
Политика

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

ТАСС 05:25
Хоккей

Ротенберг прокомментировал выступление сборной России на МЧМ-2020

Роман Ротенберг, являющийся первым вице-президентом Федерации хоккея России, прокомментировал итоговый результат сборной России на молодёжном чемпионате мира.
Sport.ru 03:00
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Путешествия

Аксенов назвал число посетивших Крым туристов

РБК 04:51
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Экономика

Минск хочет рассчитываться с Москвой за газ белорусскими рублями

Минск хочет внести соответствующие изменения в соглашение с правительством РФ. Сейчас цена рассчитывается в долларах.
Коммерсантъ 04:54
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс 02:43
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Гаджеты

CES 2020: Seagate показала, как работать с данными

Как сообщили в компании, Lyve Drive Mobile System представляет собой набор модульных решений для легкого, защищенного и эффективного управления данными, созданный с целью ускорения работы глобальных цифровых систем.
TechFusion 05:42
Происшествия

Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден

Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
REGNUM 03:39
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Космос

«Hubble» сфотографировал гигантскую спиральную галактику

Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок крупнейшей спиральной галактики в локальной Вселенной, которая в 2,5 раза превосходит по размеру Млечный Путь и содержит более триллиона звезд.
Ин-спейс.ру 02:24
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Коммерсантъ вчера в 14:31
Армия и оружие

Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
РИА Новости 05:55
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости вчера в 02:05
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Известия вчера в 17:22
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
RT на русском 02:51
Общество

Траньков прокомментировал слова Авербуха о гонорарах фигуристов

Ранее Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150-200 тысяч рублей за один выход.
РИА Новости 04:42
Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ в Воронеже вырастут летом

Отопление и горячая вода в Воронеже во второй половине 2020-го подорожают в среднем на 4,7%, вывоз мусора – на 3,6%. С нового года увеличились цены за капремонт.
Вести Воронеж 03 января в 07:44
Происшествия

На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды

Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
РИА Новости 03:30
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $70 на фоне напряжения на Ближнем Востоке

Баррель нефти Brent первые поднялся выше 70 долларов с 22 мая 2019 года.
РЕН ТВ 02:53
Здоровье

10 правил, которые снижают риск развития рака до минимума

Медики составили так называемый Европейский кодекс по раку, в который входят десять правил.
Волгоградская правда 04 января в 23:51
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил девушку

News.ru 04:38
Хоккей

«Вашингтон» вырвал победу у «Сан-Хосе» в овертайме

Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил форвард «Вашингтона» Ларс Эллер. В итоге: 5:4 в пользу «столичных».
ГЛАС.RU вчера в 18:37
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Известия 03:39
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Вести.Ru 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное