Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс03 января в 11:35

Рубль подорожал на первых торгах 2020 года

Российская газета03 января в 04:43

Доллар дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Московский Комсомолец02 января в 23:17

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03 января в 02:25

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК03 января в 02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС03 января в 02:13

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы03 января в 02:30
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Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Общество

Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
РБК 08:59
Кино

Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Российская газета 02:04
Политика

Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии

Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов.
Российская газета вчера в 20:12
Хоккей

Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА

Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 08:54
Хоккей

Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею

Радио Sputnik 06:19
Армия и оружие

Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Новостной фронт вчера в 11:59
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК вчера в 12:27
Армия и оружие

Российский радар «Струна-1» сделает стелс-самолеты США устаревшими

iReactor 04:24
Происшествия

СК установил личности стрелявших по детям в Приморье

Правоохранители установили, что стрельбу в Приморском крае, в результате которой пострадали дети, открыли двое подростков возрастом 14 и 15 лет.
РБК 05:13
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Политика

Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани

Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
НТВ 08:14
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

Полиция Тюменской области задержала водителя автобуса, следовавшего в Сургут из Таджикистана и столкнувшегося с грузовиком на трассе под Тобольском, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 08:46
Политика

Дональд Трамп пригрозил санкциями Ираку

Вашингтон будет вынужден ввести санкции против Ирака, если тот проявит враждебность по отношению к США.
Военное дело 00:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась успехами 3-летнего сына в катании на лыжах

Ксения Собчак похвасталась успехами 3-летнего сына в катании на лыжах Надо сказать, что Собчак старается всесторонне развивать сына.
Вокруг ТВ 04:19
Общество

Умер боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко

Новые Известия вчера в 10:33
Происшествия

На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды

Шульга отметил, что тело девушки было найдено вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест.
РИА Новости 03:30
Экономика

В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
РИА Новости 07:14
Путешествия

Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма

Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 03:54
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК вчера в 01:32
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых Сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Политика

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Коммерсантъ 09:05
Армия и оружие

В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

РИА Новости 04 января в 19:20
Общество

Жириновский раздал деньги на Красной площади «крепостным и холопам»

В сети появилось видео, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:42
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 04 января в 05:56
Футбол

Россияне выступили против возвращения пива на стадионы

Большинство россиян считает неприемлемым возобновление продажи пива на футбольных стадионах.
Lenta.ru 09:07
Здоровье

Названы пять бесполезных методов народной медицины

Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.
Lenta.ru 08:09
Армия и оружие

Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:23
Хоккей

В Twitter появился аккаунт камеры, остановившей выброшенную канадцами шайбу в матче с Россией

Аккаунт @ thetsncamera стал отсылкой к эпизоду, случившемуся на 59-й минуте встречи при счете 4:3, когда канадцы выбросили шайбу за пределы площадки, и она ударилась о камеру.
Матч ТВ 02:54
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