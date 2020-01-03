В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Путешествия Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Экономика Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты в России «Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», - цитирует президента Crocus Group Араза Агаларова журнал Forbes.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Политика Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов президента страны, которые состоялись в воскресенье, 5 января.

Экономика Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.

Армия и оружие WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Происшествия На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

Религия Патриарх Кирилл провел литургию в Рождественский сочельник В Рождественский сочельник, 6 января, в храме Христа Спасителя Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию.