Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже
Эхо Москвы03 января в 02:30
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Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Игры
Grand Theft Auto V включена в подписку Xbox Game Pass для консолей
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Путешествия
Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма
Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель посоветовал следовать правилу "2+2+4", чтобы быстро избавиться от избыточного веса и жира на животе, сообщает Focus.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Происшествия
Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден
Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты в России
«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», - цитирует президента Crocus Group Араза Агаларова журнал Forbes.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Политика
Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов президента страны, которые состоялись в воскресенье, 5 января.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Футбол
Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Кино
В США раздали «Золотые глобусы»
В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму
Происшествия
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
Тело девушки без верхней одежды найдено в поселке Белоярском Свердловской области, следователи организовали проверку, сообщил в понедельник журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
Религия
Патриарх Кирилл провел литургию в Рождественский сочельник
В Рождественский сочельник, 6 января, в храме Христа Спасителя Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию.
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Футбол
«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»
Силла является воспитанником академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны», «Матаро» и «Эспаньола».
Общество
WSJ узнала о стремлении главы McDonald’s искоренить флирт на работе
Собеседники издания из числа бывших и нынешних работников рассказали, что, будучи главой американского McDonald’s, Кемпчински не позволял себе панибратства с коллегами.
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России на 2020 год
В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.