Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Культура
На Первом покажут ледовое шоу с Навкой и Загитовой
В ледовом шоу приняли участие титулованные фигуристы, в их числе сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова и пятикратный чемпион США Петр Чернышев.
Политика
США призвали американцев немедленно покинуть Ирак
США призвали американских гражданам немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности в стране и регионе в связи с убийством 2 января в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова снова выходит замуж
Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж. О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Происшествия
Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек
Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Экономика
Пенсии в России повысили на 6,6%
Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Авто
Новое поколение Hyundai Elantra готовится к выходу на рынок
Представители корейского концерна Hyundai сообщили о новинке, которая должна появиться на рынке в середине 2020 года.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Армия и оружие
Последствия удара по конвою с генералом КСИР Сулеймани попали на видео
В одной из машин находился глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
В Волгограде рецидивист порезал подвозившую его многодетную мать
Пострадавшую женщину, мать троих детей, доставили в больницу, где наложили несколько десятков швов.
Политика
Жириновский предсказал убийства американцев
МИД РФ заявило об угрозе после убийства Сулеймани Лидер ЛДПР уверен, что убийство иранского генерала Сулеймани — это серьезная ошибка со стороны США.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Теннис
Сборная США перед матчем с Россией уступила Норвегии на ATP Cup
Сборная Норвегии встретилась с командой США в рамках стартового матча группы D турнира, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), - ATP Cup.
Общество
В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье
В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
Футбол
Кокорин и Малком полетят с «Зенитом» на январский сбор в Катар
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник Малком полетят вместе с командой на первый сбор в 2020 году в Катар.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Культура
Екатерина Курочкина из Коми вышла в финал всероссийского конкурса «Новая Звезда»
Солистка Коми республиканской филармонии и участница ансамбля "Асъя кыа" Екатерина Курочкина стала финалисткой всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда".
Происшествия
Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины
Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина.
Общество
Росстандарт назвал АЗС, где торгуют некачественным топливом
В опубликованном документе представлен список из 157 автозаправочных станций, которые были уличены в торговле некачественным топливом.
Космос
Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле
Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.