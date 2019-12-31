Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Рубль открыл первые торги года гэпом вверх к доллару и евро

Интерфакс02:34

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы02:30

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:25
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Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
Культура

На Первом покажут ледовое шоу с Навкой и Загитовой

В ледовом шоу приняли участие титулованные фигуристы, в их числе сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова и пятикратный чемпион США Петр Чернышев.
Piter.tv 03:18
Политика

США призвали американцев немедленно покинуть Ирак

США призвали американских гражданам немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности в стране и регионе в связи с убийством 2 января в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Газета.Ru 04:33
Хоккей

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова снова выходит замуж

Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж. О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году.
URA.Ru 01 января в 08:10
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Происшествия

Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек

Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости вчера в 14:20
Экономика

Пенсии в России повысили на 6,6%

Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 01 января в 04:36
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости 01 января в 22:45
Авто

Новое поколение Hyundai Elantra готовится к выходу на рынок

Представители корейского концерна Hyundai сообщили о новинке, которая должна появиться на рынке в середине 2020 года.
Актуальные Новости вчера в 03:35
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Кавказский узел вчера в 20:30
Армия и оружие

Последствия удара по конвою с генералом КСИР Сулеймани попали на видео

В одной из машин находился глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости 01:45
Происшествия

В Волгограде рецидивист порезал подвозившую его многодетную мать

Пострадавшую женщину, мать троих детей, доставили в больницу, где наложили несколько десятков швов.
Вести.Ru 04:35
Политика

Жириновский предсказал убийства американцев

МИД РФ заявило об угрозе после убийства Сулеймани Лидер ЛДПР уверен, что убийство иранского генерала Сулеймани — это серьезная ошибка со стороны США.
SM News 04:33
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Avia.pro вчера в 04:19
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
Теннис

Сборная США перед матчем с Россией уступила Норвегии на ATP Cup

Сборная Норвегии встретилась с командой США в рамках стартового матча группы D турнира, проходящего под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), - ATP Cup.
Газета.Ru 04:50
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01 января в 01:00
Футбол

Кокорин и Малком полетят с «Зенитом» на январский сбор в Катар

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник Малком полетят вместе с командой на первый сбор в 2020 году в Катар.
Нева Спорт 03:18
Армия и оружие

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

РБК 00:42
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 01 января в 09:11
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Культура

Екатерина Курочкина из Коми вышла в финал всероссийского конкурса «Новая Звезда»

Солистка Коми республиканской филармонии и участница ансамбля "Асъя кыа" Екатерина Курочкина стала финалисткой всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда".
Комиинформ 03:40
Происшествия

Появилось видео с места гибели загоревшегося в Петербурге мужчины

Появилось видео в места происшествия в Санкт-Петербурге, где ранее загорелся, а затем упал с крыши мужчина.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество

Росстандарт назвал АЗС, где торгуют некачественным топливом

В опубликованном документе представлен список из 157 автозаправочных станций, которые были уличены в торговле некачественным топливом.
Российская газета 03:30
Космос

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Vevby.ru вчера в 23:39
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