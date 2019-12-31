В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

Энергетика НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Происшествия При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Культура На Первом покажут ледовое шоу с Навкой и Загитовой В ледовом шоу приняли участие титулованные фигуристы, в их числе сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова и пятикратный чемпион США Петр Чернышев.

Политика США призвали американцев немедленно покинуть Ирак США призвали американских гражданам немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности в стране и регионе в связи с убийством 2 января в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес Супермодель Наталья Водянова снова выходит замуж Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж. О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году.

Экономика Пенсии в России повысили на 6,6% Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.

Политика Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Происшествия Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Политика Жириновский предсказал убийства американцев МИД РФ заявило об угрозе после убийства Сулеймани Лидер ЛДПР уверен, что убийство иранского генерала Сулеймани — это серьезная ошибка со стороны США.

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.

Общество Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.