Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать138

Подробнее о событии

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03 января в 02:25

Рубль подорожал на первых торгах 2020 года

Российская газета03 января в 04:43

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы03 января в 02:30

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс03 января в 11:35

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК03 января в 02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС03 января в 02:13

Доллар дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Московский Комсомолец02 января в 23:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Кино

Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»

РИА Новости 21:00
Хоккей

Россия и Канада в девятый раз встретятся в финале хоккейного МЧМ

Globallookpress Сборные России и Канады по хоккею оспорят титул в финальном матче молодежного чемпионата мира - матч пройдет 5 января в чешской Остраве.
РЕН ТВ вчера в 21:40
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ 20:02
Армия и оружие

В Иране пообещали удары по военным объектам США

Хосейн Дегансоветник верховного лидера Ирана По словам советника, "Америка начала войну", и "единственное, что может закончить этот период войны, — это равноценный удар по американцам".
Телеканал 360° 20:04
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском 06:56
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 07:21
Хоккей

«Вашингтон» отмечает десятилетие капитанства Овечкина

ГЛАС.RU 19:24
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Здоровье

Специалисты рассказали о полезных свойствах фиников

Эксперты утверждают, что финики - это самая лучшая пища для желудка, они очень полезны при расстройствах пищеварительного тракта и для профилактики болезней ЖКТ.
Актуальные Новости 09:12
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Актриса призналась, что роды дались ей непросто: "Прошла все круги ада ради первенца" Долгих пять лет Кэмерон Диаз и ее муж — музыкант Бенджи Мэдден — пытались стать родителями.
WomanHit.ru 03 января в 16:03
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать на Петросяна

Lenta.ru 21:48
Политика

Генсек НАТО объявил о срочном заседании Североатлантического совета

В понедельник состоится срочное заседание Североатлантического совета, объявил генсек НАТО Йен Столтенберг.
Вести.Ru 12:10
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Интерфакс 05:11
Армия и оружие

Взрыв ракеты в строю курсантов в Триполи попал на видео

НТВ 12:31
Происшествия

Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

RT на русском 21:59
Гаджеты

Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex

Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Профиль 03 января в 03:01
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Политика

Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов президента страны, которые состоялись в воскресенье, 5 января.
Известия 17:38
Экономика

«Дочка» ВЭБа может прекратить банковскую деятельность на Украине

В повестку внеочередного собрания акционеров Проминвестбанка, назначенного на 6 февраля, внесен вопрос о «прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица».
Ведомости 03 января в 11:35
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 03 января в 04:50
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Известный российский доктор Александр Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Ugpressa.ru 13:39
Общество

В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла

Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
РИА Новости 02:01
Футбол

Кубок Франции. «ПСЖ» забил 6 голов «Лина-Монлери» в гостях

Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Sports.ru вчера в 07:01
Общество

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
РБК 11:32
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

Российская газета вчера в 20:43
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Космос

Луна таинственным образом утратила магнитное поле

Портал Поиск 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное