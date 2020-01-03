Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже
Эхо Москвы03 января в 02:30
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:39, Ашберн
Кино
Южнокорейская лента «Паразиты» завоевала «Золотой глобус»
Хоккей
Россия и Канада в девятый раз встретятся в финале хоккейного МЧМ
Globallookpress Сборные России и Канады по хоккею оспорят титул в финальном матче молодежного чемпионата мира - матч пройдет 5 января в чешской Остраве.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Армия и оружие
В Иране пообещали удары по военным объектам США
Хосейн Дегансоветник верховного лидера Ирана По словам советника, "Америка начала войну", и "единственное, что может закончить этот период войны, — это равноценный удар по американцам".
Общество
Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Здоровье
Специалисты рассказали о полезных свойствах фиников
Эксперты утверждают, что финики - это самая лучшая пища для желудка, они очень полезны при расстройствах пищеварительного тракта и для профилактики болезней ЖКТ.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
Актриса призналась, что роды дались ей непросто: "Прошла все круги ада ради первенца" Долгих пять лет Кэмерон Диаз и ее муж — музыкант Бенджи Мэдден — пытались стать родителями.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать на Петросяна
Политика
Генсек НАТО объявил о срочном заседании Североатлантического совета
В понедельник состоится срочное заседание Североатлантического совета, объявил генсек НАТО Йен Столтенберг.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Происшествия
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Гаджеты
Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex
Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Кандидат от оппозиции побеждает на выборах президента Хорватии
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов президента страны, которые состоялись в воскресенье, 5 января.
Экономика
«Дочка» ВЭБа может прекратить банковскую деятельность на Украине
В повестку внеочередного собрания акционеров Проминвестбанка, назначенного на 6 февраля, внесен вопрос о «прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица».
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения
Известный российский доктор Александр Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Общество
В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла
Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
Футбол
Кубок Франции. «ПСЖ» забил 6 голов «Лина-Монлери» в гостях
Клубы Лиги 1 проводят свои матчи в 1/32 финала Кубка Франции. Кубок Франции 1/32 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Общество
Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
Космос