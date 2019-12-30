Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Армия и оружие
В Иране назначили преемника убитого США генерала
Каани сменил своего предшественника Касема Сулеймани, который 3 января был убит в результате авиаудара США около аэропорта Багдада.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Политика
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Происшествия
В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо
"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
Хоккей
«Нефтехимик» в гостях обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире
Американский журнал The National Interest составил топ-5 стран с лучшей морской пехотой в мире. Россия в нем оказалась на втором месте.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё
Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё.
Армия и оружие
В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США
"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
Политика
Германия отреагировала на убийство Сулеймани
В Израиле ранее поблагодарили США за убийство Сулеймани, в России заявили, что эти действия Пентагона «чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», а мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вышла в свет после операции
Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Общество
Синоптики рассказали об аномальной погоде в январе
Европейскую территорию страны до середины января ждёт тёплая погода, так как сохраняется перенос воздуха из умеренных широтах Атлантики.
Здоровье
Первую смерть от гриппа зарегистрировали на Украине
При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.
Энергетика
Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России
Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России с 1-го января, - сообщает Интерфакс со ссылкой на крупнейшего оператора АЗС, государственное предприятие "Белоруснефть".
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Общество
Польские школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме
Учащиеся одной из школ в Замойском районе Польши поставили танцевальный номер по мотивам событий в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает издание Newsweek Polska.
Футбол
Де Брюйне и Варди номинированы на приз лучшему игроку декабря в АПЛ
АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку турнира в декабре.В список попали: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эмилиано Буэндия («Норвич Сити»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).В октябре лучшим игроком стал форвард "Лестера" Джейми Варди.
Армия и оружие
Грузии предсказали гуманитарную катастрофу в случае войны США с Ираном
Эксперт по вопросам внешней политики Зураб Батиашвили предсказал Грузии гуманитарную катастрофу в случае большой войны США с Ираном, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию
Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Зоран Тошич поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Энергетика
Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году
Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года.
Кино
Фильм Бондарчука «Вторжение» вышел в российский кинопрокат
1 января 2020 года в кинотеатрах России стартовал показ продолжения фантастического фильма "Притяжение" "Вторжение" снял режиссер Федора Бондарчук, продолжая сюжетную линию ленты "Притяжение".
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Кино
«Чудо-женщина: 1984» стала самым ожидаемым фильмом 2020 года
Супергеройский фильм "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли стал самой ожидаемой премьерой 2020 года по версии билетного сервиса Fandango, передает Collider.