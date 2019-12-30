Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

Известия04:21

Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

URA.Ru03:51

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля

Московский Комсомолец30.12.19 в 20:13
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Армия и оружие

В Иране назначили преемника убитого США генерала

Каани сменил своего предшественника Касема Сулеймани, который 3 января был убит в результате авиаудара США около аэропорта Багдада.
РБК 05:38
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

РИА Новости вчера в 21:13
Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
ТАСС 07:58
Хоккей

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

ProstoProSport 07:40
Культура

В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Ридус 31.12.19 в 06:02
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Армия и оружие

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

Американский журнал The National Interest составил топ-5 стран с лучшей морской пехотой в мире. Россия в нем оказалась на втором месте.
РБК 00:42
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё

Неизвестный открыл стрельбу в мэрии французского города Дрё.
Известия 06:09
Армия и оружие

В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США

"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
РЕН ТВ 07:58
Политика

Германия отреагировала на убийство Сулеймани

В Израиле ранее поблагодарили США за убийство Сулеймани, в России заявили, что эти действия Пентагона «чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», а мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством.
Взгляд.ру 07:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вышла в свет после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Вечерняя Москва 05:16
Общество

Синоптики рассказали об аномальной погоде в январе

Европейскую территорию страны до середины января ждёт тёплая погода, так как сохраняется перенос воздуха из умеренных широтах Атлантики.
Ореанда-Новости 07:35
Здоровье

Первую смерть от гриппа зарегистрировали на Украине

При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.
Украина.ру 07:12
Энергетика

Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России

Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России с 1-го января, - сообщает Интерфакс со ссылкой на крупнейшего оператора АЗС, государственное предприятие "Белоруснефть".
Эхо Москвы 04:30
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Общество

Польские школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

Учащиеся одной из школ в Замойском районе Польши поставили танцевальный номер по мотивам событий в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает издание Newsweek Polska.
Известия вчера в 21:31
Футбол

Де Брюйне и Варди номинированы на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку турнира в декабре.В список попали: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эмилиано Буэндия («Норвич Сити»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).В октябре лучшим игроком стал форвард "Лестера" Джейми Варди.
Soccer.ru 08:01
Армия и оружие

Грузии предсказали гуманитарную катастрофу в случае войны США с Ираном

Эксперт по вопросам внешней политики Зураб Батиашвили предсказал Грузии гуманитарную катастрофу в случае большой войны США с Ираном, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 07:24
Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Зоран Тошич поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
RT на русском 06:54
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Энергетика

Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году

Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года.
ТК Звезда 07:34
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» вышел в российский кинопрокат

1 января 2020 года в кинотеатрах России стартовал показ продолжения фантастического фильма "Притяжение" "Вторжение" снял режиссер Федора Бондарчук, продолжая сюжетную линию ленты "Притяжение".
SM News 01 января в 02:29
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Кино

«Чудо-женщина: 1984» стала самым ожидаемым фильмом 2020 года

Супергеройский фильм "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли стал самой ожидаемой премьерой 2020 года по версии билетного сервиса Fandango, передает Collider.
Газета.Ru 31.12.19 в 09:12
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