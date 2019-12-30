В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

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Происшествия В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо "Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Армия и оружие В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США "Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.

Политика Германия отреагировала на убийство Сулеймани В Израиле ранее поблагодарили США за убийство Сулеймани, в России заявили, что эти действия Пентагона «чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», а мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством.

Общество Синоптики рассказали об аномальной погоде в январе Европейскую территорию страны до середины января ждёт тёплая погода, так как сохраняется перенос воздуха из умеренных широтах Атлантики.

Общество Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Общество Польские школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме Учащиеся одной из школ в Замойском районе Польши поставили танцевальный номер по мотивам событий в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает издание Newsweek Polska.

Футбол Де Брюйне и Варди номинированы на приз лучшему игроку декабря в АПЛ АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку турнира в декабре.В список попали: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эмилиано Буэндия («Норвич Сити»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бен Фостер («Уотфорд»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Джейми Варди («Лестер»).В октябре лучшим игроком стал форвард "Лестера" Джейми Варди.

Политика Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.

Энергетика Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года.

Кино Фильм Бондарчука «Вторжение» вышел в российский кинопрокат 1 января 2020 года в кинотеатрах России стартовал показ продолжения фантастического фильма "Притяжение" "Вторжение" снял режиссер Федора Бондарчук, продолжая сюжетную линию ленты "Притяжение".

Хоккей Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.