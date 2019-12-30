Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс11:35

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

Известия04:21

Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля

Московский Комсомолец30.12.19 в 20:13

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

URA.Ru03:51
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Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Политика

Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 12:20
Энергетика

Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку

Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
HotGeo 01 января в 04:13
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости 11:45
Общество

Названы самые популярные машины, на которые россияне берут кредит

Самыми популярными марками автомобилей, на которые россияне брали кредиты, стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.
RuNews24.ru вчера в 22:17
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Армия и оружие

Премьер Ирака указал США на нарушение из-за убийства иранского генерала

Убийство иранского военного командира Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Ирака аль-Мухандиса во время авиаудара США является нарушением условия военного присутствия США в Ираке.
РБК 06:16
Происшествия

Участниками массовой драки в ресторане оказались хирурги БСМП Ростова

Участниками массовой драки во время новогоднего корпоратива в ресторане "Каньон" Ростова-на-Дону оказались хирурги БСМП-2.
Ugpressa.ru вчера в 12:02
Общество

Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Газета.Ru 11:43
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Кино

Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей

Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Lenta.ru 12:09
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу

«Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.
Инфо24 08:41
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели

Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
The GEEK вчера в 03:51
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости 11:10
Политика

Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах

Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
Известия 10:39
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
РИА Новости вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor 31.12.19 в 21:01
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
РИА Новости 06:15
Политика

Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию

Турецкий парламент одобрил мандат на отправку военной помощи в Ливию после просьбы страны оказать им поддержку, сообщает Anadolou.
Газета.Ru вчера в 11:11
Армия и оружие

Террористы на Новый год атаковали ракетами российскую базу Хмеймим

Красная весна вчера в 05:35
Общество

Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Эхо Москвы 12:00
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru 04:46
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Армия и оружие

В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
RT на русском 10:52
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