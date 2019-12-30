Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Рубль открыл первые торги года гэпом вверх к доллару и евро

Интерфакс02:34

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:25

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК02:21

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы02:30
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Происшествия

В Волгограде рецидивист порезал подвозившую его многодетную мать

Пострадавшую женщину, мать троих детей, доставили в больницу, где наложили несколько десятков швов.
Вести.Ru 04:35
Армия и оружие

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

РБК 00:42
Футбол

Роналду дал согласие на переход форварда «Валенсии» в «Ювентус»

«Ювентус» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго Морено.
Матч ТВ 01:45
Политика

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.
РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Энергетика

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС вчера в 22:29
Армия и оружие

Вероятность большой войны: эксперт оценил последствия убийства генерала Сулеймани

Тегеран жестко отреагировал на убийство в результате американского ракетного удара иранского военачальника генерала Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 04:21
Общество

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима

В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru вчера в 17:45
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Спорт

В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Чемпионат 02:38
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 21:13
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Хоккей

Дадонов стал третьей звездой дня в НХЛ

Третьей звездой дня признан нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов: российский хоккеист оформил дубль и ассист в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3).
Sport24.ru 03:16
Происшествия

В Турции задержали семь человек по делу о побеге экс-главы Nissan

Семь человек задержаны в Стамбуле в связи с делом бывшего главы автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi Карлоса Гона, который сбежал из Японии в Ливан через территорию Турции.
Life.ru вчера в 06:51
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Футбол

5 футболистов «Ливерпуля» — в символической сборной 2019 года по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной 2019 года.
Sport24.ru 03:34
Экономика

Пенсии в России повысили на 6,6%

Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 01 января в 04:36
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Общество

Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Футбол

Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»

По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 13:42
Происшествия

Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском вчера в 19:30
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова снова выходит замуж

Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж. О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году.
URA.Ru 01 января в 08:10
Авто

Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Car.ru 01 января в 02:26
Спорт

Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин

RT на русском 01:36
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 01 января в 04:22
Культура

Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино".
Piter.tv 05:02
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