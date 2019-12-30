Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Происшествия
В Волгограде рецидивист порезал подвозившую его многодетную мать
Пострадавшую женщину, мать троих детей, доставили в больницу, где наложили несколько десятков швов.
Футбол
Роналду дал согласие на переход форварда «Валенсии» в «Ювентус»
«Ювентус» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго Морено.
Политика
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак
Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Энергетика
Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Вероятность большой войны: эксперт оценил последствия убийства генерала Сулеймани
Тегеран жестко отреагировал на убийство в результате американского ракетного удара иранского военачальника генерала Касема Сулеймани.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
В начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Спорт
В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Хоккей
Дадонов стал третьей звездой дня в НХЛ
Третьей звездой дня признан нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов: российский хоккеист оформил дубль и ассист в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3).
Происшествия
В Турции задержали семь человек по делу о побеге экс-главы Nissan
Семь человек задержаны в Стамбуле в связи с делом бывшего главы автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi Карлоса Гона, который сбежал из Японии в Ливан через территорию Турции.
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Футбол
5 футболистов «Ливерпуля» — в символической сборной 2019 года по версии L’Equipe
Французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной 2019 года.
Экономика
Пенсии в России повысили на 6,6%
Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова снова выходит замуж
Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж. О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Спорт
Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино".