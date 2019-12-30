Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
США подтвердили ликвидацию генерала иранского КСИР в Багдаде
Целью удара был убитый командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Энергетика
Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Футбол
Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»
Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» Григорян перешёл в «Млада-Болеслав»
Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Млада-Болеславе», сообщает официальный сайт «быков».
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Политика
Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований
Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.
Политика
Глава МИД Ирана заявил о «жестком» ответе на послание США
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о "жестком" ответе на послание США Тегерану.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Общество
Акции Apple впервые достигли $300 за штуку
Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300.
Космос
Уникальный «звездный двигатель» показали на видео
Общество
Польские школьники показали танец на тему Освенцима
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Армия и оружие
На приколе: Бойцам НМ ЛДНР запрещено отвечать на обстрелы ВСУ
С первых дней наступившего года республиканские позиции получили строгий запрет на применение оборонительного огня против украинских боевиков, которые не утихают со своими провокационными обстрелами.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала
Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Политика
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультфильма "Возвращение в Простоквашино".
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Общество