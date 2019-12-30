Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

URA.Ru03:51

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

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Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

Известия04:21

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля

Московский Комсомолец30.12.19 в 20:13
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
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Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ

Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
Экономика сегодня вчера в 20:28
Армия и оружие

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 22:05
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Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.
Pravda.Ru 07:32
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Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии

РИА Новости 07:41
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
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По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

Lenta.ru вчера в 15:39
Наука

Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров

Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
News.ru вчера в 06:54
Энергетика

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
РБК 03:42
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» вышел в российский кинопрокат

1 января 2020 года в кинотеатрах России стартовал показ продолжения фантастического фильма "Притяжение" "Вторжение" снял режиссер Федора Бондарчук, продолжая сюжетную линию ленты "Притяжение".
SM News 01 января в 02:29
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском 01 января в 16:20
Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова выходит замуж

В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Аргументы и Факты 01 января в 09:25
Здоровье

Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь

Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Известия 31.12.19 в 01:57
Общество

Россияне встали в очередях на границе с Белоруссией

Значительное число россиян решили отправиться в страны Европы через Белоруссию, это привело к образованию очередей на границе, заявили в Государственном пограничном комитете страны.
Московский Комсомолец 06:29
Общество

Власти Нидерландов отменили название «Голландия»

С 1 января 2020 года название «Голландия» официально прекратило существование в качестве обозначения государства Нидерланды.
Профиль вчера в 01:59
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Эхо Москвы 01:30
Политика

В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Аргументы недели 05:13
Политика

Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
Российская газета 06:12
Авто

Hyundai и Kia электрифицируют Tucson, Santa Fe, Sorento в 2020 году

Для реализации проекта Hyundai и Kia инвестируют в него колоссальные 87 миллиардов долларов к 2025 году.
32CARS.ru 03:09
Спорт

Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
РИА Новости 07:57
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Общество

Названа лучшая диета в 2020 году

На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
Lenta.ru 04:42
Футбол

Ибрагимович: «Хорошо, что Роналду играет в Италии»

Ибрагимович рассказал о своих планах и готовности выйти на поле, а также прокомментировал трансфер Деяна Кулушевски, который вчера стал игроком "Ювентуса".
Bobsoccer 05:56
Происшествия

Летевший из Баку в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

РБК 02:56
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность.
RT на русском 00:46
Общество

Медведев присудил премии в области СМИ за 2019 год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, присуждающее премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 05:10
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