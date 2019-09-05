Экономика

Neva.TodayNeva.TodayВ петербургских отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

Фирмы собираются развивать цифровую экосистему, а также совместные программы лояльности. Кроме того, рассматривается возможность обеденить точки фастфуда и отделения банка. Отмечается, что "Макдональдс" могут разместить в общих зонах ожидания банка в Петербурге и Москве.
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Сбербанк и «Макдоналдс» съедутся «во благо россиян»: заказывать бургеры в очереди смогут петербуржцы и москвичи

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В Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

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