Экономика
Neva.TodayВ петербургских отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»
Фирмы собираются развивать цифровую экосистему, а также совместные программы лояльности. Кроме того, рассматривается возможность обеденить точки фастфуда и отделения банка. Отмечается, что "Макдональдс" могут разместить в общих зонах ожидания банка в Петербурге и Москве.
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Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
КП - Санкт-Петербург06:38
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Музыка
Ушел из жизни первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни певец и музыкант Юрий Петерсон. Он скончался в возрасте 71 года после продолжительной болезни, передает ТАСС.
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В РФС рассказали о расторжении контракта Мамаева с «Краснодаром»
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов уточнил, что Мамаев не сможет разорвать контракт с клубом на следующий же день после возможного освобождения.
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Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
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РБК 14:09
Гаджеты
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Megaobzor.com 14:55
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Новичок ЦСКА Лукас Сантос прогулялся по Красной Площади
Спорт-Экспресс 09:40
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Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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Сенатор США назвал сроки предоставления военной помощи Украине
Сенатор США Рон Джонсон назвал сроки предоставления Украине военной помощи, передает УНИАН.
Rambler News Service 15:30
Политика
Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом
Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным.
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Поводом для проверки стало опубликованное в сети видео, на котором видно, как дети разрисовывают военный мемориал баллончиком.
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Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
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Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
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Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
РИА Новости 15:09
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
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Политика
Горсуд снял с выборов Андрея Пивоварова
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Автоспорт
Квят раскритиковал дебют Албона за «Ред Булл»
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят сказал, что не понимает хвалебных отзывов о дебюте его экс-партнера по команде "Торо Россо" Александера Албона за "Ред Булл".
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Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
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Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.
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Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
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Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
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