Экономика
Neva.TodayВ петербургских отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»
Фирмы собираются развивать цифровую экосистему, а также совместные программы лояльности. Кроме того, рассматривается возможность обеденить точки фастфуда и отделения банка. Отмечается, что "Макдональдс" могут разместить в общих зонах ожидания банка в Петербурге и Москве.
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Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
КП - Санкт-Петербург06:38
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Общество
В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды
Интерактивная "карта-светофор" с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время и будет доступна любому гражданину, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.
РИА Новости 10:50
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Авто
Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня 13:21
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
TatCenter 10:57
Наука
У тираннозавра нашли «кондиционер» в голове
Результаты компьютерного моделирования распределения тепла в голове тираннозавра /©Миссурийский университет Исследователи выяснили, что такой «кондиционер» возможен из-за развитой системы кровеносных сосудов, которые образуют в теле своего рода внутренний термостат.
Naked Science 09:25
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Экономика
Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях
Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Интернет
Facebook запустил сервис знакомств
Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating.
Коммерсантъ 13:59
Общество
Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки
Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.
Аргументы и Факты 03 сентября в 15:49
Политика
Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что приветствует просьбу мексиканского наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, отбывающего пожизненное заключение в США, направить конфискованные у него средства коренным народам Мексики.
РИА Новости 13:02
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Экономика
Долю теневого рынка алкоголя в РФ оценили в 30-40%
На долю теневого рынка алкоголя в России, по оценке экспертов, приходится 30-40%, сообщила руководитель Центра развития потребительского рынка (ЦРПР) "Сколково" Елена Чо.
Интерфакс 09:05
Космос
Кратеры указали на эволюцию магнитного поля Меркурия
Предполагая, что расплавленные в результате соударения породы находились в постоянном поле ядра, данные по всем кратерам указывают на одну область расположения древнего магнитного полюса, который не совпадает с современным.
N+1 07:10
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Происшествия
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Армия и оружие
Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
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Культура
Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет
35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
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Гаджеты
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone
Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone, который можно назвать неким преемником смартфона iPhone SE.
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Космос
Огромный астероид пролетит рядом с Землей в конце октября
Крупный астероид, диаметр которого составляет порядка километра, пролетит 25 октября примерно на расстоянии 6,2 млн километров от планеты Земля.
Политическая Экспертиза 03 сентября в 23:39
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Гаджеты
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019
Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
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Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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Здоровье
Бактерия, которая может убить все живое
MedikForum.ru 18:56
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Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
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