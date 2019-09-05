Экономика

Neva.TodayNeva.TodayВ петербургских отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

Фирмы собираются развивать цифровую экосистему, а также совместные программы лояльности. Кроме того, рассматривается возможность обеденить точки фастфуда и отделения банка. Отмечается, что "Макдональдс" могут разместить в общих зонах ожидания банка в Петербурге и Москве.
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Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге

КП - Санкт-Петербург06:38

В петербургских отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

Neva.Today04:20

«Макдоналдс» откроется в отделениях Сбербанка в Петербурге

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Фонтанка.Ру08:24

«Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге

МР7.ру04:56

В Петербурге в отделениях Сбербанка откроются «Макдоналдсы»

АБН03:12

Сбербанк и McDonald’s заключили еще одно соглашение о партнерстве

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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
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РИА Новости 10:50
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Результаты компьютерного моделирования распределения тепла в голове тираннозавра /©Миссурийский университет Исследователи выяснили, что такой «кондиционер» возможен из-за развитой системы кровеносных сосудов, которые образуют в теле своего рода внутренний термостат.
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Общество

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С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
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Экономика

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
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Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating.
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Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки

Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.
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Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
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Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
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На долю теневого рынка алкоголя в России, по оценке экспертов, приходится 30-40%, сообщила руководитель Центра развития потребительского рынка (ЦРПР) "Сколково" Елена Чо.
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Кратеры указали на эволюцию магнитного поля Меркурия

Предполагая, что расплавленные в результате соударения породы находились в постоянном поле ядра, данные по всем кратерам указывают на одну область расположения древнего магнитного полюса, который не совпадает с современным.
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В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
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Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
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Apple впервые с 2016 года выпустит бюджетный iPhone, который можно назвать неким преемником смартфона iPhone SE.
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Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
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